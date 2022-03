Mulheres no Cinema: Brasília exibe filmes franceses com entrada gratuita

A ‘Sala Le Corbusier’ fica localizada na Embaixada da França; Na programação eles apresentam três filmes neste mês de março

A Sala Le Corbusier é um ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas. Para garantir um retorno com toda segurança, a sala ficará limitada a 50% da sua capacidade e as poltronas serão ocupadas de forma intercalada. O uso da máscara é recomendado.

Para todos aqueles que querem desfrutar e descobrir um pouco mais do cinema francês, pode conhecer a ‘Sala Le Corbusier’, o cinema francófono em Brasília.

A maioria dos filmes apresentados faz parte do acervo da Cinemateca da Embaixada da França no Rio de Janeiro, constituído de mais de 600 filmes franceses, legendados em português, disponíveis para projeção não comercial.

Em março, a mostra é dedicada às mulheres Elas na telona – Filmes dirigidos por mulheres e tendo mulheres como personagens principais marcam a volta da sala Le Corbusier, na Embaixada da França em Brasília. As sessões, que estavam suspensas desde 2020 por causa do contexto sanitário, são retomadas sob um ciclo temático que celebra o

mês das mulheres.



O filme dessa reestreia é A Jornada, de Alice Winocour com Eva Green e Matt Dillon. O drama traz uma história envolvente onde uma mãe, astronauta, precisa se separar da filha para participar de uma missão espacial.

Neste mês, a programação dos filmes em cartaz já foi divulgada, confira:

16/03 – A Jornada

Filme lançado em 2020, de Alice Winocour.

23/03 – Playlist

Filme lançado em 2021, de Nine Antico.

30/03 – A Bela Estação

Filme lançado em 2015, de Catherine Corsini.

Vale lembrar que todos os filmes começam às 19 horas, tendo o acesso permitido até as 19h15. A lotação máxima da sala é de 60 pessoas.

Embaixada da França no Brasil

SES Av. das Nações Lote 4 Quadra 801, Brasília.