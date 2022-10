Mostra de outubro da sala Le Corbusier terá como tema desafios profissionais

Sessões acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas

Em outubro, a Sala Le Corbusier da Embaixada da França em Brasília, recebe mais um ciclo de longas-metragens. O tema deste mês será desafios profissionais.

Os desafios impostos por contextos complexos tornam o trabalho mais exigente, expondo a vulnerabilidade de trabalhadores e organizações, mas também sua capacidade de enfrentamento e superação. Nesse ciclo, os filmes revelam uma radiografia da condição humana em momentos de crise, quando é necessário decidir ser solidário ou individualista, empático ou cruel, honesto ou indigno.

A sala Le Corbusier é o ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas. A sala voltou a 100% da sua capacidade, com 120 lugares disponíveis. O uso da máscara não é obrigatório, mas segue recomendado.

Tokyo Shaking (05/10)

De Olivier Peyon. 2021. França.

Com Karin Viard, Philippe Uchan.

1h37 min. Drama. 14 anos.

Alexandra trabalha em um banco francês em Tóquio. É 11 de março de 2011 e um tsunami desencadeia o desastre de Fukushima. Dividida entre as ordens de sua administração e a necessidade de proteger sua família e seus colaboradores, Alexandra se encontrará defendendo uma certa ideia de honra, no momento em que o medo e o pânico os assolam.

Em nome da terra (19/10)

De Edouard Bergeon. 2019. França.

Com Guillaume Canet, Veerle Baetens.

1h43 min. Drama. 14 anos.

Pierre é um jovem de 25 anos que volta de Wyoming para sua noiva, assumindo a fazenda de sua família. Vinte anos depois, a fazenda cresce, tal como sua família, e as dívidas começam a se acumular. Apesar do amor de sua esposa e filhos, o homem começa a se entregar às frustrações da luta no cotidiano de ser um chefe de família. Construído como uma saga familiar, e de acordo com a história do próprio diretor, o filme traz um olhar humano sobre a evolução do mundo agrícola desses últimos 40 anos.

A Numéro Um (26/10)

De Tonie Marshall. 2018. França.

Com Emmanuelle Devos, Richard Berry.

1h50 min. Drama. 14 anos.

Emmanuelle Blachey é uma dedicada executiva numa renomada empresa francesa. Ela passou toda a sua carreira tentando não trazer à tona, e usar a seu favor, a real dicotomia trabalhista que existe entre homens e mulheres. Contudo, ao encontrar uma barreira misógina para subir profissionalmente, e com uma série de problemas pessoais, ela parece não ter outra opção.