Minissérie visa colocar Brasília no mapa de turismo e produções cinematográficas

Produção conta com entrevistas de profissionais da indústria do cinema brasiliense, filmadas em vários pontos de Brasília e Entorno

Amanda Karolyne

Ao longo do mês de março, os cinco episódios da minissérie “Brasília: cidade turística e cinematográfica”, vão ser lançados no site do Instituto Latinoamerica, com o objetivo de valorizar o turismo e o cinema da capital do Brasil, ao demonstrar o potencial para a produção de filmes. O projeto foi idealizado por Atanagildo Brandolt, presidente do Instituto Latinoamerica, e dirigido pelo produtor cultural Fernando Toledo. Em cinco episódios, a minissérie aborda diversos assuntos ligados à sétima arte do quadradinho e regiões administrativas. O primeiro episódio da minissérie vai estar disponível para download no site do Instituto Latinoamerica, a partir do dia 2 de março.

Foi a estreia na direção de documentário, de Fernando Toledo, e para ele foi desafiador entrevistar e colocar profissionais do cenário audiovisual de Brasília e do Entorno em frente às câmeras, para falar como eles fazem quando estão por trás das lentes. Ele também assina a direção de locação, e conta que as gravações começaram em setembro de 2022. Ele afirma que foi interessante todo o processo, justamente por estar há muito tempo trabalhando com cinema, mas ser sua primeira vez à frente da direção. “Eu aprendi muito com eles e foi muito bacana isso”.

Ele conta que a série aborda assuntos que vão desde a história que pode ser contada através da locação de um filme, o cinema que é feito nas regiões administrativas fora do Plano Piloto, fora do Eixo, e outros. “E aí a gente aborda vários assuntos ligados à luz de Brasília, aos profissionais de Brasília, aos equipamentos que Brasília tem para a produção do cinema”, ressalta. Além de falar sobre a história do cinema de Brasília desde o início da produção na região, com foco na obra de Vladimir Carvalho. “Porque a gente entende a produção do cinema como um grande fator para que o turista que vê os personagens dele na tela, se familiarize com os ambientes onde a cenas foram gravadas, então acho que isso de imediato provoca na pessoa uma vontade de visitar aquele lugar”, salienta.

Toda a produção, segundo Fernando, tem como objetivo trabalhar bem a parte do turismo cinematográfico de Brasília, que tem muito a oferecer. Para Toledo, Brasília é vista como uma cidade política, mas ela é muito mais do que isso. “Nos temos que mostrar para os brasileiros que Brasília é a capital de todos nós. Todo brasileiro é brasiliense também, então acho que todos nós temos que defender a imagem de Brasília”, comenta. Ele conta que é mineiro, mas se considera brasiliense também, e não quer trocar mais Brasília por outra cidade.

Para ele, está na hora das pessoas enxergarem que Brasília também é uma cidade voltada para a cultura e turismo. “Eu acho importante esse cuidado que todo mundo tem que ter com a imagem de Brasília”, reforça. Fernando está muito satisfeito com o resultado e espera que as pessoas gostem pelo menos um pouquinho da produção. Ele deixa registrado que para o futuro tem vontade de dirigir outros projetos, inclusive, já está pensando na segunda temporada da série. “Mas como sou bom mineiro, eu gosto de falar quando a coisa já está pelo menos tomando alguma forma”, finaliza.

O cineasta Vladimir Carvalho aponta que o fato dele viver em Brasília a cinquenta anos, fez ele se enturmar com a cidade. “Eu acho essa iniciativa que se debruça sobre as possibilidades de Brasília, chamando inclusive de Brasília turística e cinematográfica, uma coisa muito importante, porque a gente diz mais uma vez ao país que aqui tem cultura”. Ele cita o ambiente favorável para se firmar seis meses sem perigo de chover, o clima em geral na região, como um fator chamativo para o audiovisual em geral. “É uma retomada, porque está se expressando o trabalho que vem através do cinema. O que é importante para quem faz cinema em Brasília”, conta. Vladimir acredita que a minissérie é uma injeção de ânimo.

Doriel Francisco é o roteirista do projeto, e afirma não fazer trabalho por fazer. Ele queria realmente entrar no clima de dar visibilidade para o cinema de Brasília, com foco no turismo, que de outra maneira não teria essa atenção. “Eu fui buscando amigos do cinema, sei que ninguém tem uma visibilidade, como Pedro Lacerda do Sobradinho, Balbino lá em Brasilândia, Vinícius no Recanto das Emas, essa galera aqui”, cita alguns. Para ele, a capital tem gente com um potencial muito grande, mas não tem um espaço maior a nível nacional. “E aí usamos as locações de pontos turísticos de Brasília”.

O lançamento da minissérie foi no Cine Brasília dia 27 de fevereiro, e contou com a presença de várias figuras públicas de Brasília, como o senador Izalci Lucas (PSDB), que participou do projeto como presidente da Comissão do Centro de Desenvolvimento Regional e Turismo. Para ele Brasília tem um potencial muito grande que nunca foi explorado, tanto na área de turismo cívico como turismo cultural. “Temos o Polo de Cinema abandonado”, aponta. Ele cita a Finlândia como exemplo de que um projeto como esse dá certo. “Quando fizeram esse projeto de filmar a capital, ela passou de 500 mil turistas, passou para mais de 4 milhões”.

Foram mais de 20 entrevistas com diversos profissionais do cenário audiovisual brasiliense. Entre os entrevistados estavam, Vladimir Carvalho, André Lavenere, Peterson Paim, Iberê, Ricardo Movitis, Cibele Amaral, Maíra Carvalho, Renato Barbieri, Walter Sarça, Marcelo Diaz, Pedro Lacerda, Sarah Noda, Tércio Garófalo, André Carvalheiras, Antonio Balbino, e outros.