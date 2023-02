Maratona Indiana Jones de graça no CCBB no fim de semana

No fim de semana é a vez de mergulhar na Maratona Indiana Jones com sessões gratuitas ao ar livre

A mostra Spielberg tem movimento pós-Carnaval e celebra a fantasia do cineasta premiado com debate presencial na quinta (23 de fevereiro), às 20 horas. O Cine CCBB recebe o professor Pablo Gonçalo e a crítica de cinema Cecilia Barroso com mediação da curadora Marina Pessanha. O evento terá tradução em Libras e entrada franca.

No fim de semana é a vez de mergulhar na Maratona Indiana Jones com sessões gratuitas ao ar livre de quatro filmes da franquia no pilotis do CCBB Brasília no sábado e domingo (25 e 26 de fevereiro).

O vão livre do prédio de Niemeyer é o cenário da aventura do personagem eternizado por Harrison Ford. Se chover não tem problema. E ainda tem cosplayer de Indiana Jones para viralizar com o público de todas as idades nas redes sociais. Serão exibidos Os Caçadores da Arca Perdida e Templo da Perdição no sábado (25) e A Última Cruzada e A Caveira de Cristal (Indiana Jones and the Last Crusade, 127 min, 1989, Livre).

A programação geral tem entrada a R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00, com exceção da Maratona que homenageia o personagem icônico de Harrison Ford neste fim de semana especial.

CadÚnico tem entrada franca

A retrospectiva Spielberg também concede entrada franca para quem tem o CadÚnico, benefício do Governo Federal que se estende ao livre ingresso em eventos culturais.

“Democratizar o acesso a esta retrospectiva é permitir que os filmes do Steven Spielberg cheguem ao principal alvo de sua cinematografia: o público”, convida Marina Pessanha, que assina a curadoria ao lado de José de Aguiar.

Confira a agenda:

23/02 (quinta):

20:00 – Debate presencial com os críticos Pablo Gonçalo e Cecília Barroso e mediação da curadora Marina Pessanha (Duração: 105 min) – Cine CCBB Brasília

25/02 (sábado) – Sessões no Vão Livre

17:00 – Indiana Jones – Os Caçadores da Arca Perdida (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, 115 min, 1981, Livre)

19:30 – Indiana Jones e o Templo da Perdição (Indiana Jones and the Temple of Doom, 118 min, 1984, Livre)

26/02 (domingo) – Sessões no Vão Livre

17:00 – Indiana Jones e A Última Cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, 127 min, 1989, Livre)

19:30 – Indiana Jones e A Caveira de Cristal (Indiana Jones and the Last Crusade, 127 min, 1989, Livre)

Serviço

Mostra “Spielberg”

Com curadoria de José de Aguiar e Marina Pessanha e produção da Firula Filmes, a mostra tem patrocínio do banco BV e realização do Centro Cultural Banco do Brasil.

Data: Até 05 de março de 2023

Local: Cine CCBB – Brasília

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (Setor de Clubes Sul, Trecho 2)

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada) ou bb.com.br/cultura

Debate com o professor Pablo Gonçalo e a crítica de cinema Cecilia Barroso, com mediação da curadora Marina Pessanha

Data e horário: 23 de fevereiro de 2023 (quinta), às 20h

Local: Cine CCBB

Tradução em Libras

Entrada franca.

“Maratona Indiana Jones” – Exibições ao ar livre de quatro filmes da franquia

Datas: 25 e 26 de fevereiro de 2023 (sábado e domingo) com sessões às 17h e 19h respectivamente

Local: Vão do CCBB Brasília.

Entrada franca.

CCBB Brasília

Aberto de terça a domingo, das 9h às 21h

SCES Trecho 2 Lt. 22 – Brasília/DF Tel.: (61) 3108-7600

E-mail: [email protected]