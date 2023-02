Judi Dench diz que atuar ficou impossível após perda da visão causada por doença

‘Preciso encontrar uma máquina que me ensine minhas falas’, diz a atriz, que tem condição que afeta a parte central da retina

A atriz britânica Judi Dench, 88, voltou a falar sobre como a perda de visão dificulta que ela continue atuando em uma entrevista ao programa The Graham Norton Show. A vencedora do Oscar tem uma doença degenerativa no olho que impede que ela consiga ler suas falas.

“Se tornou impossível e, porque eu tenho uma memória fotográfica, preciso encontrar uma máquina que não só me ensine minhas falas, mas também diga onde elas aparecem na página”, disse Judi. “Eu costumava achar muito fácil aprender as falas e lembrar delas. Eu poderia performar “Noite de Reis” [peça de William Shakespeare] inteira agora.”

A atriz tem degeneração macular relacionada à idade (DMRI), doença que afeta a mácula, parte da retina que focaliza a luz e permite ver detalhes. Apesar de a DMRI não causar a perda completa da visão, mas pode impedir que pessoas com a doença leiam, reconheçam rostos e assistam a filmes e à TV, por exemplo.

Judi Dench continua atuando apesar da dificuldade. A atriz está no filme “Allelujah”, que estreia em 2023. No filme, a ala geriátrica de um pequeno hospital em Yorkshire corre o risco de ser encerrada, mas pessoas do hospital lutarão para impedir que isso aconteça.

Dench já havia falado sobre sobre sua condição em um evento de 2021 ligado à Vision Fundation, uma organização beneficente de Londres que ajuda pessoas com perda de visão.

“Você dá um jeito de dar a volta por cima e lidar com as coisas que você acha muito difíceis. ETive que encontrar outro jeiro de aprender as falas e as coisas, que é ter amigos incríveis que repetem elas para mim de novo e de novo”.