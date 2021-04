Que tal conhecer todos os conceitos técnicos, estéticos e artísticos da Direção Cinematográfica?

O Instituto de Cinema apresenta o curso Direção de A a Z – Online (AO VIVO).

Em 12 encontros virtuais, o curso visa discorrer sobre todos os elementos técnicos, estéticos e artísticos que envolvem a Direção no Cinema e Televisão, com aulas de decupagem, storyboard, direção de set e de atores, análise de decupagem de alguns dos principias diretores do cinema internacional, e muito mais.

Direção de A a Z será ministrado por profissionais renomados do mercado de direção audiovisual, como Leandro Afonso, José Peroza, Ana Ligia Coradi, Thiago Eva, Roberto Pena, Renan Rovida e Maurício Eça.

O curso acontecerá no período noturno (19h às 22h), de forma online, e tem seu início marcado para o dia 03/05/2021.

Para mais informações e matrículas acesse o site:

https://institutodecinema.com.br/curso/direcao-de-a-a-z-da-concepcao-a-realizacao-online-ao-vivo/noite