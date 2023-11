Homer Simpson não vai parar de enforcar Bart, diz criador da animação

Especulação de que a agressão não aconteceria mais surgiu após a transmissão do terceiro episódio da 35ª temporada da animação

Folhapress

São Paulo – SP

Homer Simpson não vai parar de enforcar seu filho em “Os Simpsons”. Num episódio recente do seriado, o personagem havia dito que não agrediria mais Bart, levando quem acompanha a série a achar que era o fim de uma piada longeva da animação. No entanto, James L. Brooks, produtor e um dos criadores da série, disse à revista People que a cena não deve desaparecer.

“Não pense sequer por um segundo que vamos mudar o que quer que seja”, disse Brooks. “Ele continuará sendo sufocado, se você quiser usar esse termo horrível para isso. Ele continuará a ser amado por seu pai de uma maneira específica.”

A especulação de que a agressão não aconteceria mais surgiu após a transmissão do terceiro episódio da 35ª temporada da animação, chamado “McMansion & Wife”, que foi ao ar no dia 22 de outubro nos Estados Unidos. No capítulo, Homer cumprimenta seu novo vizinho, Thayer, com um aperto de mão que rende elogios por sua firmeza.

“Veja, Marge, estrangular o garoto compensou”, diz, mas logo faz uma ressalva. “Brincadeira, eu não faço mais isso. Os tempos são outros.” Além disso, Homer aparece estrangulando Bart na animação desde 2019.

“Os Simpsons” está no ar desde 1989 e já soma mais de 750 episódios. A série está disponível no Star+ e acompanha o casal Marge e Homer e seus três filhos, o delinquente Bart, a precoce e inteligente Lisa e a bebê Maggie, além dos outros habitantes de Springfield.