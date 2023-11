Juliette rompe parceria com empresa de Anitta

Em nota a cantora e ex-BBB revela que essa decisão foi tomada em comum acordo entre ela e a empresa da cantora.

Meus amores, nesta segunda-feira (13), a advogada, cantora e ex-BBB Juliette Freire utilizou as suas redes sociais para anunciar que não possui mais parceria com a empresa Rodamoinho Records, empresa essa que é de ninguém menos que da sua amiga, a cantora Anitta. Na nota, a artista afirma que essa decisão foi tomada em comum acordo.

“Informamos que, após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda a confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria”, informou a nota.

Continuando, ela explica que está deixando a empresa para que consiga ser ela, verdadeiramente, e trilhar essa nova fase de sua vida passo a passo.

“Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo”, finalizou o comunicado.