‘Guerra Civil’, com Wagner Moura, estreia nos cinemas de São Paulo

NATALIA NORA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dez novos filmes chegam às salas de cinema de São Paulo nesta quinta-feira (18). Entre os lançamentos está o longa americano “Geurra Civil”, protagonizado por Wagner Moura e produzido pela A24.

Seis das estreias da semana são nacionais, com destaque para a comédia “Vidente Por Acidente”, que tem Otaviano Costa como idealizador e protagonista do filme.

Confira a lista completa de estreias.

ABIGAIL

Um grupo de criminosos é contratado para sequestrar uma menina de 12 anos. Trancados com ela, eles começam a desaparecer.

Abigail. Estados Unidos, 2024.

Dir.: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Com: Dan Stevens, Melissa Barrera e Alisha Weir.

Classificação não informada

UMA BAÍA

Premiado no Festival do Rio em 2021, o documentário acompanha diferentes histórias que giram entorno da baía de Guanabara.

Brasil, 2021.

Dir.: Murilo Salles.

Livre

E A FESTA CONTINUA

Rosa começa a perder o encanto pela vida conforme se aproxima da aposentadoria, até que conhece Henri.

Et la Fête Continue!. França, 2024.

Dir.: Robert Guédiguian.

Com: Ariane Ascaride, Gérard Meylan e Jean-Pierre Darroussin.

12 anos

GUERRA CIVIL

Kirsten Dunst e Wagner Moura interpretam jornalistas que viajam pelos Estados Unidos registrando o cenário de uma guerra civil. No caminho, uma fotógrafa se junta a eles na jornada até a capital do país.

Civil War. Estados Unidos, 2024.

Dir.: Alex Garland.

Com: Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny.

18 anos

JORGE DA CAPADÓCIA

Jorge é condecorado como capitão do exército quando o imperador Diocleciano inicia uma perseguição aos cristãos. O militar precisará escolher entre a fé e o Império Romano.

Brasil, 2024.

Dir.: Alexandre Machafer.

Com: Roberto Bomtempo, Alexandre Machafer e Cyria Coentro.

16 anos

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA – O MAIOR MINEIRO DO MUNDO

O documentário retrata a vida política do ex-governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira.

Brasil, 2019.

Direção: Gustavo Brandão e Mário Lúcio Brandão Filho.

10 anos

AS LINHAS DA MINHA MÃO

No documentário, a artista Viviane de Cássia Ferreira fala sobre a vida, seu trabalho e reflete sobre a intersecção entre arte e loucura.

Brasil, 2023.

Dir.: João Dumans.

14 anos

SEM CORAÇÃO

Tamara aproveita suas últimas semanas na vila onde mora, quando ouve falar de uma adolescente apelidada de “sem coração”. A jovem passa a sentir atração por essa menina misteriosa. Participou do Festival de Veneza e da Mostra de Cinema de São Paulo.

Brasil, 2023.

Direção: Nara Normande e Tião.

Com: Eduarda Samara, Maya de Vicq e Alaylson Emanuel.

16 anos

VIDENTE POR ACIDENTE

A comédia nacional acompanha Ulisses, um arquiteto que passa por uma crise profissional. Quando busca a ajuda de uma coach, ele toma um chá que lhe confere o poder de ver a vocação das pessoas com apenas um toque.

Brasil, 2023.

Dir.: Rodrigo Van Der Put.

Com: Evelyn Castro, Jamilly Mariano e Otaviano Costa.

10 anos

ZONA DE EXCLUSÃO

Acompanha uma família de refugiados sírios, um professor e um guarda, em meio à recente crise humanitária de Belarus. Selecionado para o Festival de Veneza de 2023.

Zielona Granica. Polônia, França, República Tcheca, Bélgica, 2023.

Dir.: Agnieszka Holland.

Com: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska e Behi Djanati Ataï.

16 anos