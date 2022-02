Franquia ‘Pânico’ anuncia nas redes sociais nova sequência do filme de horror

A franquia do “Pânico” anunciou nesta quinta-feira (3) nas redes sociais a sequência do sexto filme de horror. A informação foi divulgada um mês após a estreia da quinta obra da saga, que arrecadou globalmente U$ 100 milhões (cerca de R$ 530 milhões) em meio a pandemia de Covid-19.

O perfil oficial da franquia no Twitter publicou uma foto do mascarado Ghostface acompanhado de uma mensagem dizendo que o filme precisa de uma sequência e que ele está voltando.



Segundo o site Hollywood Reporter, a sequência será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. O roteiro será escrito por James Vanderbilt e Guy Busick. As gravações estão previstas para começar neste verão americano, entre junho e setembro.



Paramount e Spyglass disseram, em comunicado, que estão gratos aos fãs de todo o mundo que receberam o filme com entusiasmo. “Mal podemos esperar para o público ver o que Radio Silence, os escritores Jamie & Guy e Project X têm reservado para nossa família Woodsboro.”



“Trabalhar com uma família de criadores tão maravilhosa e talentosa –e na linhagem Wes [Craven] e Kevin [Williamson] tão habilmente construída– tem sido a emoção de uma vida, e estamos muito animados para trazer o próximo capítulo da Scream saga para a vida”, disse o comunicado da Radio Silence.



A franquia “Pânico” estreou em 1996, com o escritor Williamson e o diretor Craven criando um filme de terror que definiria uma geração. O novo “Pânico” foi o primeiro desde a morte de Craven, em 2015, e contou com as estrelas do filme original, como Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.



Nenhum elenco para o sexto filme foi anunciado, mas nem todos os personagens sobreviveram ao último lançamento, então o público provavelmente pode adivinhar quem retornará.