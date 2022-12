Filmes clássicos e novidades para curtir o Natal no streaming

Alguns dos principais canais já fazem o serviço natalino por você e disponibilizam uma pré-seleção

Sandro Macedo

São Paulo – SP

Escolher uma produção com cara de Natal não é difícil no maravilhoso mundo dos streamings. Alguns dos principais canais já fazem o serviço natalino por você e disponibilizam uma pré-seleção.

Ou você pode também procurar o canal Studio Universal, na sua TV fechada, e passar dias e dias em looping com a programação Natalxonados, com filmes como “Natal em Evergreen”, “Minha Árvore de Natal Favorita”, “O Natal dos Mitchell”, “O Natal dos Mitchell 2”, “Um Acordo de Natal”, “Uma Entrega para o Natal”, “Natal em Conway”, “O Retiro de Natal” e muitos, muitos outros… até o dia 8 de janeiro… quase sem parar.

Mas voltemos ao streaming. Talvez seja mais seguro.

Coleção Boas Festas

Na Disney, um dos ícones rotatórios nos destaques iniciais é esta coleção. Dentro, há filmes originais do estúdio, séries específicas, animações e curtas clássicos, de Mickey a Pixar, e a seleção com toda a franquia “Esqueceram de Mim”. Vai do clássico “O Conto de Natal dos Muppets” ao impensável “Guardiões da Galáxia: Especial de Festas”, com Kevin Bacon no papel de Kevin Bacon.

Disponível na Disney+

Festas na HBO Max

Toda série longeva que se preze tem episódios especiais que se passam no período das festas de fim de ano. Espertamente, a HBO agrupou os capítulos com essa temática. Na página inicial, se o consumidor for “descendo” vai encontrar o ícone Para Entrar no Clima Natalino, com imagens de caixinhas de presente para “Friends”, “The Big Bang Theory”, “The Office” e Mais Episódios (que inclui capítulos natalinos de “Mad Men”, “Divorce”, “House”, “Um Maluco no Pedaço”, “Plantão Médico” e outros).

Disponível na HBO Max

Natal no Prime Video

Na página inicial, entre os destaques e lançamentos na aba principal, há o ícone “Então é Natal”, que te leva para uma página especial com outros subgêneros, como Romances de Natal, Natal para Crianças e Filmes para Esperar o Papai Noel, todas com muitas sugestões. E vários dos longas desconhecidos do Studio Universal estão aqui. E tem “O Grinch”.

Disponível no Prime Video

Festas na Netflix

Ao entrar na aba Buscar da Netflix, não é preciso digitar título nenhum. A primeira opção abaixo do alfabeto é justamente “Festas de Fim de Ano”, trazendo tudo o que o streaming tem com o tema Natal e Ano-Novo, incluindo um episódio de “The Crown”. E tem “O Grinch”.Disponível na Netflix

Seleção de filmes

O Amor Não Tira Férias

Uma publicitária bem-sucedida que vive em uma mansão em Los Angeles descobre que o namorado tem sido infiel. Do outro lado do Atlântico, uma mulher solitária mora em um charmoso e rústico chalé, há 40 minutos de Londres. Por meio de um site, as duas trocam de casas durante o feriado de Natal e, obviamente, vão encontrar novos interesses amorosos. Comédia romântica que se vale do carisma de seu quarteto principal, Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black, sim, até Jack Black vira um partidão. Este só está na Netflix até 31 de dezembro, mas continua no Prime.

Disponível na Netflix e no Prime Video (135 min.)

Esqueceram de Mim

Se você tem 5, 35 ou 70 anos, não importa, o longa que transformou Macaulay Culkin na criança mais bem paga de Hollywood ainda é diversão garantida no Natal. Na trama, uma grande família cheia de tios e sobrinhos se prepara para viajar no feriado. Na confusão da véspera, o caçula Kevin apronta, fica de castigo e acaba esquecido sozinho na casa enquanto todos pegam o avião (quem nunca). O garoto acha que o sumiço da família foi um desejo seu, e em vez de chorar as pitangas, faz tudo que sempre quis, como se empanturrar de doces e usar o creme de barbear do pai. Também descobre que um par de ladrões pretende roubar sua casa e, no melhor estilo Pernalonga, planeja sua estratégia de defesa. Teve sequências natalinas, mas fique com o original.

Disponível na Disney+ (103 min.)

O Estranho Mundo de Jack

Animação em stop-motion com roteiro de Tim Burton que mistura o espírito de dois feriados. Num mundo fantástico, Jack Esqueleto vive na Cidade do Halloween, com as criaturas que habitam este universo. Sem querer, ele atravessa um portal do Natal, e conhece um lugar recheado de espírito natalino. Sem entender direito tudo aquilo, ele volta para sua cidade com um plano, sequestrar o Papai Noel. Para crianças que já conhecem a separação silábica da palavra “tra-ves-su-ra”.

Disponível na Disney+ (76 min.)

A Felicidade Não Se Compra

Filme de Frank Capra com James Stewart, ainda é o maior clássico natalino de todos. Na fictícia cidade de Bedford Falls, um homem que sempre ajudou a todos pensa em pular de uma ponte e se matar. Tudo por que ele foi enganado por um empresário sem escrúpulos, causando danos para a própria família. Porém, um anjo chega para salvá-lo e, com flashbacks desde sua infância, mostra como ele foi e é importante para as pessoas em sua volta.

Disponível no Prime Video (130 min.)

Harry & Sally – Feitos um para o Outro

Um dos filmes de cabeceira deste escriba (que tem uma cabeceira grande), “Harry & Sally” é indicado para vários feriados e estações, mas tem ligação especial com as festas de fim de ano. Os personagens, que se tornam amigos ao longo dos anos depois de frustrações amorosas com outros parceiros, têm uma espécie de trato: se estiverem sozinhos no Ano-Novo, devem passar juntos. E o clássico desfecho do filme é em uma festa de Réveillon. Estrelando Meg Ryan, que era a “namoradinha da América”, e Billy Crystal, em versão única de galã neurótico. Depois ficou só neurótico.

Disponível no Prime Video (96 min.)

Um Homem de Família

Não confundir com “Um Homem de Família” com Gerard Butler, de 2016. Este é de 2000, com Nicolas Cage como um corretor bem-sucedido, arrogante e solitário. Após encontrar uma espécie de anjo (Don Cheadle), ele acorda na véspera de Natal em uma realidade alternativa, na qual se casou com a namorada de colégio (Téa Leoni) e mora no subúrbio com dois filhos. Enquanto tenta descobrir como retornar à sua antiga vida, tenta se adaptar à nova rotina. Simpática comédia romântica de Natal.

Disponível no Prime Video (126 min.)

O Homem que Inventou o Natal

O filme de 2017 retrata a história do escritor inglês Charles Dickens (Dan Stevens) em um momento de baixa na carreira, vivendo uma crise criativa e financeira com sua família. Precisando desesperadamente de um sucesso, ele cria a mais famosa história de Natal, “Um Conto de Natal” (“A Christmas Carol”), adaptando personagens de sua realidade com altas doses de imaginação. Curioso ver a origem do personagem Scrooge e dos fantasmas do passado, do presente e do futuro.

Disponível no Star+ (104 min.)

O que tem de novo Nevasca de Natal

Rara minissérie natalina, esta produção é da Noruega (ah, esses nórdicos maravilhosos). Na trama, vários personagens ficam presos no aeroporto de Oslo, enquanto uma forte nevasca cancela todos os voos e estraga os planos de Natal de passageiros e funcionários. Tem o casal inter-racial que vive brigando na frente da filha, um paciente Papai Noel negro, uma popstar mala, uma pastora, um pianista decadente, uma criança que precisa de uma operação etc. e tal. Claro, tem a pieguice natalina, mas sem a mesma dose de açúcar comum em Hollywood. E dá para maratonar rapidinho, com episódios com pouco mais de meia hora.

Disponível na Netflix (6 episódios)

Spirited: Um Conto Natalino

Musical com alguma dose de sarcasmo, “Spirited” se apoia no carisma da dupla Will Ferrell e Ryan Reynolds em uma livre adaptação (mais uma) do clássico “Conto de Natal” de Dickens. Ferrell é uma espécie de fantasma do presente, que já trabalha há muito tempo e tem medo de voltar a reencarnar na Terra. Por isso, ele prefere procurar almas complicadas para resgatar, como o homem rico e inescrupuloso vivido por Reynolds. Mas, não esqueça, é musical.

Disponível na Apple TV+ (127 min.)