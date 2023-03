Filme brasiliense discorre sobre impactos das fake news

Curta-metragem foi premiado no Festival de Cinema de Brasília e remete à reflexão sobre os efeitos da mentira na sociedade. Exibição é gratuita, no Sesc da 504 Sul

A temática urgente sobre a disseminação de notícias falsas e a crise no jornalismo deram vida ao premiado filme brasiliense ‘Manual da Pós-Verdade’, de Thiago Foresti. A produção leva à reflexão sobre as fakenews, se vivemos em uma era da pós-verdade e como podemos resistir aos efeitos das mentiras que circulam na sociedade. O longa recebeu quatro prêmios no 55º Festival de Cinema de Brasília e, agora, terá exibição gratuita seguida de debate com os realizadores no Teatro Ary Barroso (Sesc 504 Sul), nos dias 17 e 18 de março (sexta e sábado), às 20h e 19h, respectivamente. A exibição é gratuita, e a classificação, livre.

‘Manual da Pós-Verdade’ é o quarto filme do diretor Thiago Foresti a mergulhar no realismo fantástico. A narrativa conta a história do editor-chefe da Gazeta do Ontem que não sabe mais separar realidade da ficção. Enquanto tenta decidir se está sonhando ou vivendo em um mundo absurdo, precisa escolher a foto de capa do jornal, um perfil do candidato à presidência, o Porco-Bomba. Em meio a ilusões descabidas, ele descobre que a matéria-prima da sua profissão, a verdade, já morreu. Foi produzido com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O filme teve inspiração no ambiente de desinformação de 2018, no período pré-eleitoral que elegeu Bolsonaro. A narrativa se dá em torno de Sérgio, um jornalista que não consegue mais discernir o que é verdade e o que é alucinação.

Para o diretor, as mentiras distorcem tanto a realidade que muitos de nós tem vivido como Sérgio, o personagem principal, descolados da realidade, com nosso subconsciente afetado. De acordo com Foresti, a produção apenas procura retratar por meio da arte o período em que vivemos. “O objetivo é causar empatia com a narrativa, mostrar para as futuras gerações um pouco do sentimento de viver nessa época. Uma solução talvez que o filme proponha seja cuidar da nossa saúde mental, do nosso subconsciente”.

O curta-metragem, de 28 minutos, tem no elenco principal os atores Wellington Abreu, Maria Garcia, Marcelo Pelucio e Cibele Amaral.

Serviço

Filme brasiliense discorre sobre impactos das fakenews em exibição gratuita no Teatro Sesc (504 Sul)

Exibição e debate: curta Manual da Pós-Verdade

Local: Teatro Ary Barroso (Sesc 504 Sul)

Horário: Dia 17, sexta-feira, às 20h. Dia 18, sábado, às 19h

Classificação livre