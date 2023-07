Filme ‘Barbie’ provoca onda rosa inusitada em comida, metrô e perfis de empresas

A Mattel, empresa mãe da linha de brinquedos da Barbie, fechou centenas de parcerias para impulsionar essa invasão cor-de-rosa

A estreia do aguardado filme da Barbie nesta quinta-feira (20) não trouxe apenas encanto e expectativa para os fãs, mas também uma onda rosa que se espalhou por recantos inusitados do mundo do consumo e das redes sociais.

Além dos produtos clássicos, como roupas, acessórios e artigos de decoração, a cor símbolo da boneca invadiu comidas, lanchonetes, prédios e até mesmo as redes sociais de empresas e governos.

A Mattel, empresa mãe da linha de brinquedos da Barbie, fechou centenas de parcerias para impulsionar essa invasão cor-de-rosa. No entanto, a adoção espontânea das cores e dos termos associados à divulgação do filme, como “onda pink”, “barbiecore” e “rosacore”, também contribuíram para a propagação dessa tendência.

Em Salvador (BA), por exemplo, os tradicionais acarajé e bolinho de estudante ganharam uma tonalidade rosada em um estabelecimento em Itapuã. Apesar de algumas críticas, a proprietária, Adriana Ferreira, conhecida como Drica, segue com a “campanha Barbie” até o dia 30 de julho, com toda a equipe do estabelecimento vestindo a cor da moda.

Outro exemplo é uma pizzaria em Campina Grande, Paraíba, que incluiu um achocolatado com morango na receita da massa e do recheio de sua pizza doce. A divulgação da “pink pizza” da Imperial contou com uma embalagem inspirada no cartaz de divulgação do filme, com a personagem principal interpretada por Margot Robbie à frente de um balão cor-de-rosa com textura simulando glitter.

A invasão rosa não se limitou apenas ao mundo físico, mas também atingiu as plataformas digitais. Buscando por nomes como Margot Robbie ou Barbie no Google, os usuários são surpreendidos com pequenos adereços rosa na tela do navegador e o próprio nome do buscador ganha a cor da moda.

Até mesmo perfis de empresas aderiram à onda rosa em suas redes sociais. A personagem virtual Lu, do Magazine Luiza, vestiu-se de cor-de-rosa, assim como a Americanas, que ativou seu “lado Barbie” na quarta-feira (19).

No transporte público de São Paulo, a linha 4-amarela do Metrô ganhou um vagão todo rosa, com decoração interna dedicada às cores e aos personagens do filme. Na CPTM, a pintura rosa cobre a parte externa do vagão, mesmo que apenas digitalmente. A SPTrans também aplicou a cor rosa em simulações divulgadas no TikTok.

A rede Burger King montou uma loja especial chamada “Barbieland” com decoração toda cor-de-rosa, dentro e fora, na avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Além disso, a Tintas Coral lançou uma linha de 14 cores inspirada na paleta de Barbie, incluindo tons de verde, amarelo e roxo.

Segundo o The Wall Street Journal, a Mattel negociou diversas parcerias nos 18 meses que antecederam o lançamento do filme, buscando inundar o mercado com produtos Barbie. A empresa espera um grande reconhecimento da marca através do filme e da icônica boneca, celebrando o “dia mais cor-de-rosa do ano” em 20 de julho.

A onda rosa da Barbie conquistou não apenas os fãs da boneca, mas também se tornou uma tendência cultural que permeou diversos aspectos do cotidiano e das redes sociais, provando que o encanto da Barbie continua encantando gerações em todas as idades.