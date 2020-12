Festival de Cinema: para críticos, evento foi celebração à arte

PUBLICIDADE

Cezar Camilo

[email protected]

A configuração inédita, tida como necessária para assegurar a saúde do público do Distrito Federal e dos artistas, fez do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro uma reunião maior ainda. Na avaliação de críticos e do público cinéfilo, a essência do evento permaneceu, uma celebração à sétima arte na qual o mundo todo estava presente.

O evento foi visto, também, como uma expansão das fronteiras do cinema brasileiro e do acesso da população à cultura nacional.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, o caráter histórico do festival, cada vez mais político e fomentador da economia criativa nacional, foi mantido.

“Fizemos o evento, não só para cumprir o calendário de eventos oficiais, mas porque ele estava destinado a não acontecer”, explicou.

“Aprendemos com a história do festival que ele precisa resistir. E tornamos o festival possível com pandemia e tudo”, disse o secretário.

Adaptações mantiveram acesa chama da 53ªedição

O resultado dessa incursão virtual do festival foi dos mais relevantes para o FBCB, como sugeriu o cineasta Edson Fogaça, participante da Mostra Brasília com o filme O Mergulho na Piscina Vazia: “Essa edição atípica traz a vantagem de permitir uma grande capilaridade, ao ver via online, uma excelente oportunidade para levar os filmes a um público bem maior”.

Quanto ao caráter atípico desta edição, realizado no Cine Brasília em edições anteriores, os artistas formaram coro ao expressar a falta do tradicional encontro presencial. Mas também foram unânimes em reconhecer as adaptações do 53ª festival para manter acesa a chama de uma das maiores vitrines da produção cinematográfica do país.

A atriz brasiliense Agda Couto, 22 anos, protagonizou um dos curtas exibidos nos seis dias de amostra. O Algoritmo foi gravado totalmente com celulares, mas a expectativa do elenco era poder participar presencialmente na festa do cinema brasileiro.

Encantamento

“Desde a primeira vez que acompanhei o evento, de perto, eu fiquei encantada e se tornou um grande sonho participar. Em meio a esse ano caótico, eu consegui realizar esse. Apesar de não ter sido no Cine Brasília, perto de pessoas queridas”, disse a atriz.

Resistência

De acordo com o Ibope, 620 mil telespectadores passaram pelo Canal Brasil no momento de exibição dos longas-metragens do festival.

A Mostra Oficial aumentou em 40% a média de audiência.

Longe do Paraíso, filme exibido no dia 16, elevou em 163% esse índice de audiência. O filme de Orlando Senna ganhou o Candango de Júri Popular.

Ainda não foram divulgados os números de acesso aos filmes da Mostra Oficial de Curtas e da Mostra Brasília, ambas hospedadas na plataforma Canais Globo.

Nas mesas de debate, mais de mil pessoas impactadas pelas publicações nas redes da Secretaria de Cultura.

No Twitter, houve mais de 48 mil impressões. No YouTube foram 9.118 visualizações.