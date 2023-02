Festival de Berlim abre com Volodimir Zelenski, que pede apoio da cultura à Ucrânia

Presidente do país diz que não se posicionar no conflito bélico é tomar a lado da Rússia e evoca filme de Wim Wenders

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski abriu o festival de cinema de Berlim na noite de quinta-feira (15). Participando por vídeo a partir do seu país, convocou artistas e instituições culturais ao redor do mundo a se posicionarem a favor da Ucrânia contra os ataques da Rússia.

“Pode a arte ficar de fora da política, pode o cinema ficar de fora da política quando existe uma política de agressão, quando existe uma guerra? Essa é a política atual da Rússia”, disse o Zelenski.

“A cultura escolhe um lado quando decide falar contra o mal e escolhe um lado quando permanece em silêncio e, na prática, ajuda o mal”.

Buscando ganhar a plateia cinéfila, o presidente da Ucrânia ilustrou seu pedido com filme “Asas do Desejo” (1987), de Wim Wenders. “[O filme] quebrou o Muro de Berlim dois anos antes dele cair ao mostrar a cidade dividida unida pelos anjos que voavam livremente sobre o muro”.

Para o lider ucraniano, a Rússia quer criar um muro entre a Ucrânia e a Europa. “Entre liberdade e escravidão, entre civilização e terror”. Zelenski disse que o cinema não pode mudar o mundo, mas inspira as pessoas a mudarem.

O convite a Volodimir Zelenski para discursar na Berlinale, como também é conhecido o festival, também representa interesses da Alemanha, que foi um dos países mais afetados da Europa, devido à interrupção da venda do gás pela Rússia.

“A Berlinale, juntamente com todos os cineastas e participantes, expressa solidariedade com o povo da Ucrânia em sua luta por sua independência e condena veementemente a guerra de agressão russa contra a Ucrânia. Nossos pensamentos e solidariedade estão com as vítimas, a população sofrida, os milhões que deixaram a Ucrânia e os artistas que ficaram defendendo o país e continuam filmando a guerra”, haviam divulgado os diretores da Berlinale, Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

O presidente ucraniano foi recebido a aplausos, que também acompanharam vários momentos do seu discurso. Zelenski foi introduzido por Sean Penn, que dirigiu o documentário “Sunpower”, sobre o presidente, junto a Aaron Kaufman.

Figuras do cinema e políticos dividiam espaço na plateia do Berlinale. Kristen Stewart -presidente do júri- e membros do elenco de “She Came to Me”, como Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei, estavam entre os representantes da sétima arte.

Do segundo grupo, metade do gabinete alemão esteve presente, incluindo o vice-chanceler alemão Robert Habeck e a ministra da Cultura Claudia Roth. Oleksiy Makeev, embaixador ucraniano na Alemanha, também estava na plateia. A participação de Zelenski no festival alemão não é a primeira vez que o presidente fala em grandes eventos culturais. Entre suas aparições desde o começo da guerra, o chefe ucraniano discursou no Festival de Cannes e no de Veneza em 2022, além de enviar uma mensagem para o Grammy.

Ainda que Zelenski não deva ir fisicamente ao evento, sua esposa Olena Zelenska pode comparecer na estreia de “Superpower” na sexta-feira.