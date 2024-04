Evidências do Amor’, com Sandy e Fabio Porchat, e ‘A Paixão Segundo G.H.” estreiam em SP

NATALIA NORA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nesta quinta-feira (11), oito novos filmes chegam aos cinemas de São Paulo. Entre os lançamentos, três produções são nacionais: a comédia romântica “Evidências do Amor”, protagonizado por Sandy e Fabio Porchat, e o drama “A Paixão Segundo G.H.”, que adapta o livro homônimo de Clarice Lispector.

“O Sabor da Vida”, que deu o prêmio de melhor direção a Tràn Anh Hùng no último Festival de Cannes, também entra em cartaz nas salas da capital paulista.

Veja a lista completa de estreias da semana.



20.000 ESPÉCIES DE ABELHAS

Uma menina transexual continua sendo chamada por seu antigo nome pelos colegas de escola. Afastada das crianças durante as férias, ela explora sua feminilidade ao lado das mulheres de sua família. Venceu três prêmios no último Festival de Berlim.

20.000 Especies de Abejas. Espanha, 2023.

Dir.: Estibaliz Urresola Solaguren.

Com: Sofía Otero,Patricia López Arnaiz,Ane Gabarain.

14 anos

CINEMA É UMA DROGA PESADA

A comédia acompanha as dificuldades que um diretor enfrenta ao rodar um filme. Um aspirante a cineasta está gravando os bastidores das filmagens e começa a capturar toda a confusão. Integrou a programação do Festival Varilux.

Making Of. França, 2023.

Dir.: Cédric Kahn.

Com: Denis Podalydès, Emmanuelle Bercot e Jonathan Cohen.

14 anos

DIÁLOGOS COM RUTH DE SOUZA

O documentário retrata a carreira e os desafios enfrentados pela atriz Ruth de Souza, pioneira entre as atrizes negras nos palcos e telas do Brasil.

Brasil, 2024.

Dir.: Juliana Vicente.

12 anos

EVIDÊNCIAS DO AMOR

Inspirado na música “Evidências”, lançada por Chitãozinho & Xororó, o filme tem Sandy no papel de Laura. O relacionamento da jovem com Marco Antônio, personagem de Fábio Porchat, começou quando os dois cantaram a música juntos em um karaokê. Depois do término, ele não consegue mais escutar a canção sem lembrar da ex.

Brasil, 2024.

Dir.: Pedro Antonio Paes.

Com: Fábio Porchat, Sandy e Jason Packer.

12 anos

UM GATO DE SORTE

Beckett é um gato mimado que não reconhece a sorte que teve ao ser resgatado por Rose, uma estudante de bom coração. Mas sua rotina sofre mudanças quando ele perde sua nona vida e o destino entra em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora.

10 Lives. Canadá, Reino Unido, 2023.

Dir.: Christopher Jenkins.

Livre

GHOSTBUSTERS – APOCALIPSE DE GELO

Nesta sequência da franquia, a família Spengler retorna à estação de bombeiros em Nova York, onde tudo começou. Quando se encontram com os caça-fantasmas originais em seu laboratório secreto de pesquisas, descobrem um artefato antigo que libera uma grande força do mal.

Ghostbusters: Frozen Empire. EUA, 2024.

Dir.: Gil Kenan.

Com: Carrie Coon, Finn Wolfhard e Paul Rudd.

12 anos

A PAIXÃO SEGUNDO G.H.

É baseado no livro homônimo de Clarice Lispector. A escultora G.H. começa uma faxina em seu apartamento pelo o quarto de serviço. Quando encontra uma barata no cômodo, vive uma crise existencial.

Brasil, 2020.

Dir.: Luiz Fernando Carvalho.

Com: Maria Fernanda Cândido e Samira Nancassa.

12 anos

O SABOR DA VIDA

Vencedor do prêmio de melhor direção em Cannes 2023, o filme retrata o relacionamento entre Eugenie, uma talentosa cozinheira, e o chef Dodin, para quem ela trabalhou por 20 anos.

Pot Au Feu. França, 2023.

Dir.: Tràn Anh Hùng.

Com: Benoît Magimel, Emmanuel Salinger e Juliette Binoche.

14 anos