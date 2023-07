Embaixada da França traz filmes de comédia na mostra de julho

Sessões são gratuitas e ocorrem toda quarta-feira

A Sala Le Corbusier, da Embaixada da França em Brasília, guarda boas gargalhadas com filmes de comédia franceses neste mês de julho. Os longas-metragens, no entanto, vão além do riso, fazendo questionar, contrariando ou imitando as peculiaridades e convenções de uma sociedade ou ainda as características, emoções e sentimentos de uma pessoa.

A sessão de julho começa amanhã (5), com o filme “A Página em branco”, dirigido por Murielle Magellan e protagonizado por Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps e Sarah Suco.

Veja a programação:

05/07 – A Página em branco (La page Blanche)

De Murielle Magellan. 2022. França.

Com Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Sarah Suco.

1h39. Comédia. 12 anos.

12/07 – Play (Play)

De Anthony Marciano. 2019. França.

Com Max Boublil, Alice Isaaz, Noémie Lvovsky.

1h48. Comédia. 14 anos.

19/07 – Os dois Alfred (Les 2 Alfred)

De Bruno Podalydès. 2020. França.

Com Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès.

1h20. Comédia. 14 anos.,

26/07 – Adeus, Idiotas (Adieu les cons)

De Albert Dupontel. 2019. França.

Com Virginie Efira, Albert Dupontel, Michel Vuillermoz, Nicolas Marié.

1h28. Comédia. 12 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de julho, sempre às 19h (entrada permitida até 19h15)

Entrada gratuita

Embaixada da França – SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04