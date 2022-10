Em ‘Travessia’, Jade Picon e Chay Suede movimentam web com 1º cena de sexo

Picon, 21, também comentou a cena, e afirmou que costuma ir de aberta a aprender para as gravações

São Paulo – SP

A primeira cena de sexo entre os personagens Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon) rendeu diversos comentários positivos de internautas e telespectadores de “Travessia” (Globo), nova trama de Glória Perez, em especial pela química da influenciadora e do ator.

Na trama, Guerra (Humberto Martins) dá um apartamento de luxo mobiliado para Ari, com a promessa de que ele irá esquecer sua história com Brisa (Lucy Alves) e fará Chiara feliz. Os dois vão conhecer a nova casa do arquiteto e então acabam transando.

“Acordei ainda impactada com a cena de ontem da Jade Picon e Chay Suede”, escreveu uma internauta. “Jade Picon está roubando a cena, química perfeita com Chay Suede”, elogiou uma segunda telespectadora. “Essa cena está simplesmente sensacional”, pontuou outro.

Picon, 21, também comentou a cena, e afirmou que costuma ir de aberta a aprender para as gravações. “Vou muito disponível para todas as cenas que faço, escuto muito o que o diretor quer”, contou ela, em entrevista ao Gshow.

“Não fico pensando muito na dificuldade da cena em si, vou aberta a fazer”, completou. Além de elogios, a cena também rendeu diversos memes no Twitter, o que fez com que o nome dos dois ficasse entre os assuntos mais comentados da rede social.