Em ‘Sempre em Frente’, Joaquin Phoenix brilha ao lado de ator mirim

Ainda bem que não é o caso de Woody Norman, o menino escolhido para interpretar um garoto de nove anos, mas com cabeça de alguém bem mais experiente, no filme “Sempre em Frente”, que estreia nesta quinta-feira.

Por Bruno Ghetti

Poucas coisas são mais irritantes num filme do que aquelas crianças que parecem adultos em miniatura -atores mirins já tão conscientes do próprio ofício que, ao atuar, sonegam aos personagens seu caráter mais infantil (ou o fazem de maneira artificial, “técnica”), fazendo deles criaturas estranhamente robotizadas, pequenos autômatos.



Seria insuportável ver uma criança metida a adulta sendo interpretada por outra com o mesmo perfil, mas felizmente Norman tem um olhar sempre puro, inocente, que dá um certeiro equilíbrio ao personagem -e há sempre algo de lúdico na presença dele em cena, mesmo quando o garoto diz frases que poderiam ter saído da boca de um psicanalista veterano.



A trama mostra a relação conturbada entre os irmãos Johnny, interpretado por Joaquin Phoenix, e Viv, papel de Gabrielle Hoffmann, que praticamente romperam após a morte da mãe deles. Um ano depois, quando Viv se vê impelida a passar alguns dias em outra cidade, para cuidar do ex-marido com distúrbios psiquiátricos, Johnny se oferece para cuidar do filho dela, Jesse, papel de Norman, nesse período.



Por conversas telefônicas -e tendo a preocupação com Jesse como ponte-, os irmãos vão, aos poucos, restabelecendo um elo que se esvaía. A criança é muito precoce em algumas questões -quando o tio pede a ele que seja um pouco mais “normal”, o pequeno o desconcerta com uma réplica mordazmente singela. “Mas o que é normal?”



Jesse, no entanto, é ainda bastante infantil em vários outros aspectos e, ao precisar ter jogo de cintura para lidar com essas duas facetas do sobrinho, Johnny acaba se compreendendo melhor. O convívio o faz perceber capacidades e debilidades que, até então, ele desconhecia sobre a própria personalidade.

É sempre muito complicado educar uma criança, sobretudo na fase em que já não é mais tão pequena, mas também ainda não é pré-adolescente. Não se pode manter ninguém num mundo de ilusões, que em nada corresponde à realidade terrível da vida real. Mas também tratar uma criança em pé de igualdade, como um adulto, pode ser ainda pior; as verdades precisam ser ditas, é fato, o problema é achar a maneira adequada para fazer isso.



No filme, tanto Johnny quanto Viv em geral optam por dizer verdades ao garoto, tentando não perder a ternura.

Mas, às vezes, um pouco mais de autoridade adulta não faria mal -Jesse sabe muito bem ser caprichoso e mimado, e por pena (ou seria medo?), o tio e a mãe cedem às birras do menino.



Mas o longa é bem-sucedido ao mostrar como é difícil estar o tempo todo precisando tomar decisões que podem ter uma influência enorme sobre alguém em fase de formação -uma mísera resposta apressada, ou impaciente, pode gerar um trauma que a criança levará para sempre.

O filme é, de certo modo, uma maneira de mostrar a um homem o peso e a responsabilidade a que muitas mulheres estão diariamente sujeitas, atuando como mães -mesmo que, no caso, não se trate do pai da criança, mas do seu tio. De qualquer modo, é importante que ele tenha esse contato, até para entender melhor a própria irmã.



Johnny trabalha num projeto que consiste em entrevistar crianças de diversas origens sociais e étnicas, perguntando a elas o que pensam sobre o mundo e o futuro. O filme traz trechos de depoimentos verídicos de vários pequenos, e as cenas até se integram relativamente bem ao todo do longa. Mas talvez esse material pudesse ser aproveitado de forma mais interessante em algum documentário à parte, sobre a visão de mundo das crianças modernas.



O maior problema do longa, no entanto, está no gesto estético do cineasta Mike Mills ao usar uma fotografia em preto e branco, assinada pelo sempre competente Robbie Ryan. As tomadas urbanas, mostrando o dia a dia em grandes metrópoles, têm uma beleza levemente melancólica e por vezes suntuosa, mas não há uma justificativa de fato convincente para todo esse “empetecamento” visual.



Ainda mais quando a música de fundo, impositiva, sobrecarrega desnecessariamente um filme que precisa de alguma leveza. Felizmente, porém, o trio de atores principal não soleniza demais as situações; Phoenix, Hoffmann e o pequeno Norman garantem frescor às cenas. Que, com atores inadequados, poderiam se tornar pesadas e exaustivas.

SEMPRE EM FRENTE

Quando Estreia nesta quinta (17)

Onde Nos cinemas

Elenco Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Scoot McNairy

Produção EUA, 2021

Direção Mike Mills

Avaliação Muito bom