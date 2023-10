Em outubro, Embaixada da França apresenta filmes infantis

Sala Le Corbusier tem sessões toda quarta-feira, com entrada franca

Em outubro, a Sala Le Corbusier, da Embaixada da França, reserva sua programação para a criançada, em homenagem ao Dia das Crianças. As sessões, que ocorrem às quartas-feiras, com entrada gratuita, começam nesta quarta (4), com o longa-metragem “Libre Garance!”, dirigido por Lisa Diaz, e protagonizado por Laetitia Dosch.

Confira a programação semanal:

Libre Garance! (4 de outubro)

De Lisa Diaz. 2022. França.

Com Laetitia Dosch, Lolita Chammah.

1h36. Drama. 12 anos.

É o verão de 82. Garance tem onze anos e vive em uma aldeia remota de Cévennes, onde seus pais tentam levar uma vida alternativa. Quando dois ativistas italianos assaltam um banco nas proximidades, as coisas correm mal. Este evento abala a vida de Garance e de sua família.

Os Piores (11 de outubro)

De Lise Akoka e Romane Gueret. 2022. França.

Com Mallory Wanecaue, Timéo Mahaut.

1h39. Drama. 10 anos.

A gravação de um filme está prestes a acontecer na Cité Picasso, em Boulogne-Sur-Mer, no norte de França. Durante a escolha de elenco, quatro adolescentes – Lily, Ryan, Maylis e Jessy – são escolhidos para protagonizar o filme. Todos no bairro ficaram surpresos, perguntando-se porque é que tinham escolhido “os piores”.

Adama (18 de outubro)

De Simon Rouby. 2015. França.

Com Azize Diabate, Pascal Nzonzi.

1h25. Histórico. 10 anos.

Adama é um menino de 12 anos que mora em uma remota vila em África. Além da vila, existe um reino de espíritos, um local com fome de guerras, um espaço para onde Adama se direciona, quando seu irmão mais velho desaparece do vilarejo. Seguido por um lúcido contador de histórias e um menino de rua, o amor de Adama pelo irmão abre caminho numa jornada para libertá-lo.

Tomboy (25 de outubro)

De Céline Sciamma. 2011. França.

Com Zoé Héran, Malonn Lévana.

1h22. Drama. 12 anos.

Laure é uma garota de 10 anos, que vive com os pais e a irmã caçula. A família se mudou há pouco e ainda não conhece os vizinhos. Um dia Laure conhece Lisa, que a confunde com um menino. Laure, que usa cabelo curto e gosta de vestir roupas masculinas, aceita a confusão se apresenta como Mickaël. A partir de então, leva uma vida dupla, já que seus pais não sabem de sua falsa identidade.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier (Embaixada da França no Brasil)

Quartas-feiras de abril

19h (entrada permitida até 19h15)

Endereço: Setor de Embaixadas Sul – Avenida das Nações, quadra 801, lote 04 – Asa Sul, Brasília-DF

Entrada gratuita