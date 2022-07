Edital para realização do Festival de Cinema tem resultado provisório

A organização selecionada receberá R$ 2 milhões para realizar o evento que deve incluir ambiente virtual e/ou canal de TV na programação

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (25), o resultado provisório do Edital Nº 14/2022, que vai selecionar organização da sociedade civil (OSC) para realização do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

A Secec recebeu uma única candidatura no processo seletivo, tendo a OSC Amigos do Futuro obtido pontuação preliminar de 13,6. A organização selecionada em caráter definitivo receberá R$ 2 milhões para realizar o evento que, para além da exibição dos filmes presenciais, deve incluir ambiente virtual e/ou canal de televisão na programação.

Recurso

O prazo para interposição de recursos é de cinco dias corridos, a contar da publicação do resultado provisório de classificação das propostas no Diário Oficial do Distrito Federal, pelo e-mail proto[email protected]

O resultado final será publicado no DODF e no site da Agência Brasília.