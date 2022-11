Documentário sobre Cafi, fotógrafo do Clube da Esquina, ganha prêmio internacional

O documentário da Luni Produções divide o prêmio com “A Música Natureza de Léa Freire”, de Lucas Weglinski

Dirigido pelos cineastas pernambucanos Lírio Ferreira e Natara Ney, o filme “Cafi” (2021) ganhou o prêmio de melhor documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival, um dos principais festivais de cinema brasileiro fora do Brasil, realizado entre os dias 5 e 9 de novembro. O documentário da Luni Produções divide o prêmio com “A Música Natureza de Léa Freire”, de Lucas Weglinski.

“Cafi” conta a história de Carlos da Silva Assunção Filho, o Cafi, que é o autor da famosa foto de capa do disco do Clube da Esquina, entre outros registros que eternizaram em imagens os encontros de Milton Nascimento com os irmãos Borges. Nascido no Recife, em Pernambuco, Cafi mudou-se para o Rio de Janeiro aos 15 anos e fez sua carreira como fotógrafo na cidade, mas sempre antenado com movimentos culturais de todo o país.

“A minha paixão por documentários surge do desejo de registrar histórias, para que não se percam, para aprender com elas. Cafi é um fotógrafo pernambucano, através das suas fotos conheci algumas realezas dos Maracatus Pernambucanos, nos registros dele estão uma parte importante da cultura musical brasileira. Ser premiada em um festival deste porte é lembrar para todas as cineastas negras que merecemos estar em todos os lugares”, destaca Natara Ney, que integra a Kilomba Produções, juntamente com Erika Candido e Natara Ney.

Entre as décadas de 70 e 90, Cafi realizou mais de 260 capas de disco. Dentre as capas: Clube da Esquina (1 e 2); Geraes, Minas, Milagre dos Peixes, entre outras (Milton Nascimento); Vai Passar e Cio da Terra (Chico Buarque); Vento Bravo (Edu Lobo); Beto Guedes; Geraldo Azevedo; Nana Caymmi; Toninho Horta; Fagner; Sarah Vaughan; Francis Hime; Jards Macalé; Turíbio Santos; Cristina Buarque; Lô Borges; Blitz; Alceu Valença.

Ainda na década de 70, o fotógrafo pernambucano radicado no Rio de Janeiro fundou com Ronaldo Bastos (que seguiria para toda sua vida como amigo e parceiro profissional), o grupo de produção cultural “Nuvem Cigana”. E no “Circo Voador”, participou na edição do jornal Expresso Voador e co-fundou a galeria de artes do circo, a “Galera das Artes”.

O documentário “Cafi” ainda será exibido em festivais nacionais antes de entrar no circuito dos cinemas em 2023.

