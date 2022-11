Cinemark anuncia patrocínio na CCXP22 e proporciona experiência única para o público com seu programa de assinatura

Apresentando o Cinemark Club, primeiro programa de assinatura de cinema do país, rede exibidora dá nome ao principal palco e oferece diversas novidades para os quatro dias de evento

Com a volta do maior evento geek do mundo em edição presencial, a Cinemark anuncia seu retorno à CCXP22, que acontece entre 1 e 4 de dezembro, no São Paulo Expo. Patrocinadora do festival desde 2015, desta vez a rede exibidora leva para o evento o Cinemark Club, primeiro programa de assinatura de cinema do país, e que será um importante “passaporte” para o público que é membro ter mais vantagens – tanto financeiras como de experiências – durante a CCXP. Para quem já garantiu presença no evento, e não quer perder nenhuma vantagem, pode aderir ao Cinemark Club no site ou app Cinemark, inclusive nos dias em que acontecem o evento.

Palco principal e mais 20 pontos de alimentação oferecidos pela Cinemark

Para começar, a marca é quem dará o nome ao principal auditório do evento, que passa a se chamar Palco Thunder by Cinemark Club. O espaço conta com 5 mil m², mais de 3 mil lugares e é considerado o local mais disputado de toda a feira, já que é onde os grandes estúdios, publishers e players do entretenimento mundial apresentam seus conteúdos inéditos, além da participação de estrelas brasileiras e internacionais.

Quem for acompanhar a maratona de painéis por lá poderá ficar despreocupado, e não precisará perder seu lugar na hora que bater aquela fome em meio às novidades. A Cinemark contará com uma estrutura completa de dois snack bars gigantes (para a venda, não só das tradicionais pipocas salgada e doce – caramelo e chocolate -; mas também de bebidas, doces e outros itens. Pizza, batata frita, pão de queijo frito, nuggets, hot dog, Chicken Popcorn e os toppings de Oreo e parmesão para incrementar a pipoca, deixando-a ainda mais saborosa, são algumas das opções que compõem o cardápio. O Popcorn Truck e mais 20 carrinhos espalhados pelo pavilhão completam as operações de Alimentos & Bebidas.

Outlet, personalização de brindes e caça aos cards colecionáveis

Seguindo as edições anteriores, a rede de cinemas também lançará, com exclusividade, produtos ligados ao universo geek. Um deles é o combo do filme “Avatar 2”, que estreia em 15 de dezembro. Itens colecionáveis de lançamentos anteriores, e que foram sucesso, estarão de volta por um preço especial no aguardado Outlet Cinemark. Destaque ainda para a presença da equipe artística do Criassauro no estande, que irá ensinar como personalizar os brindes adquiridos e disponibilizará todo o material necessário para que os próprios clientes façam as customizações.

Outra novidade do Outlet é que o público poderá garantir cards colecionáveis das próximas estreias, antes mesmo de serem distribuídos nos cinemas. Serão vários modelos, incluindo um exclusivo que só poderá ser adquirido durante o evento. A venda será avulsa e haverá um valor especial para os que comprarem todos de uma vez para colecionar. Para que os fãs possam armazenar seus cards e guardar essa experiência como recordação, a Cinemark criou um estojo personalizado e único para os colecionadores.

Assinante Cinemark Club tem experiência única e com mais vantagens

Toda a emoção e os momentos vividos nos quatro dias de CCXP não estarão completos sem a assinatura do Cinemark Club. Além de benefícios que irão tornar única a experiência para os membros do programa, como filas dedicadas e itens autografados, os assinantes poderão economizar ao ter acesso à descontos exclusivos, como 20% off em produtos Cinemark no momento da compra, além de outras vantagens com marcas parceiras presentes no evento.

Ainda para membros do Club, a Cinemark promoverá o sorteio de 400 ingressos para a CCXP. A promoção tem início em 3 de novembro no Instagram da Cinemark (@cinemarkoficial) e os ganhadores serão revelados no dia 21 de novembro. Para mais informações sobre como participar, basta acessar os canais de comunicação da Rede.

“Esta edição da CCXP marca um momento muito especial e importante, após esses dois anos de hiato presencial. Todos nós estaremos juntos novamente para celebrar a cultura geek, e também a força do cinema como um importante player que compartilha de momentos inesquecíveis com este público. É uma honra para nós, ter a Cinemark oferecendo uma experiência única e divertida no evento por meio do nosso programa de fidelidade. Além de todo o conforto, tecnologia e qualidade presentes no Palco Cinemark Club, ficamos muito felizes em apresentar diversas vantagens aos fãs de quadrinhos, games e filmes.”, ressalta Daniel Campos, diretor de marketing da Cinemark.

O Cinemark Club

O Cinemark Club é o primeiro programa de assinatura de cinema do Brasil. Ao assinar, o membro já ganha dois ingressos por mês, válidos para qualquer dia da semana, e que podem ser acumulados por até 3 meses. Além disso, os clientes acumulam dois pontos, a cada R$ 1 em compras, para trocar por produtos e garantem diversas vantagens: um combo grátis (pipoca e refrigerante) no mês de aniversário, até 20% de desconto em snacks selecionados, 10% em combos de filmes, brindes exclusivos, sorteios e mais. Para se cadastrar ou ter mais informações, basta acessar o site ou app da Rede.

SERVIÇO

CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br.