Cine Alvorada será reinaugurado nesta sexta (17), com o filme Saudosa Maloca

A 1° sessão terá as presenças de Lula, Janja e Margareth Menezes

Com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Janja Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, a presidência da República e o Ministério da Cultura (MinC) reinauguram o cinema do Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira, 17, às 19h.

O filme Saudosa Maloca, dirigido por Pedro Serrano, marca a volta das exibições na sala privativa da residência oficial do presidente da República, em uma sessão restrita a convidados. O músico e ator Paulo Miklos, que interpreta o compositor Adoniran Barbosa na película, também prestigia o evento.

De acordo com o MinC, o Cine Alvorada tem por objetivo dar visibilidade à produção audiovisual brasileira. A pasta tem trabalhado junto com Janja da Silva pela recuperação da infraestrutura do cinema e também vai participar da curadoria dos filmes, buscando dar maior visibilidade ao que é produzido pelo audiovisual brasileiro.

Saudosa Maloca

O filme Saudosa Maloca retrata a história de Adoniran Barbosa e dois amigos na Maloca, um antigo casario no Centro de São Paulo, que se torna alvo de um homem interessado em demoli-lo para modernizar a região.A comédia se passa em dois tempos: nos anos 80, quando o já envelhecido Adoniran conta a um jovem garçom divertidas histórias ocorridas no bairro do Bixiga, em São Paulo, de onde são transportados à capital dos anos 50.