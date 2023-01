‘Blonde’ e Tom Hanks são indicados como ‘piores do ano’ para o Framboesa de Ouro

O campeão de indicações desta vez é ‘Blonde’, polêmica biografia de Marilyn Monroe estrelada por Ana de Armas

Saiu a lista de indicados ao Framboesa de Ouro, premiação que ‘celebra’ os piores do ano em Hollywood. Tradicionalmente, a cerimônia acontece um dia antes do Oscar e, este ano, será no dia 11 de março.

O campeão de indicações desta vez é ‘Blonde’, polêmica biografia de Marilyn Monroe estrelada por Ana de Armas, que foi criticada por explorar a figura da atriz que se tornou um ícone da Sétima Arte. ‘Morbius’, com Jared Leto, o live-action de ‘Pinóquio’ da Disney e Tom Hanks também receberam indicações.

PIOR FILME

‘Blonde’

‘Pinóquio’

‘Tenha um Bom Luto’

‘A Filha do Rei’

‘Morbius’

PIOR ATOR

Machine Gun Kelly – ‘Tenha um Bom Luto’

Pete Davidson – ‘Marmaduke’ (voz)

Tom Hanks – ‘Pinóquio’

Jared Leto – ‘Morbius’

Sylvester Stallone – ‘Samaritano’

PIOR ATRIZ

Ryan Kiera Armstrong – ‘Chamas da Vingança’

Bryce Dallas Howard – ‘Jurassic Park: Domínio’

Diane Keaton – ‘Mack & Rita’

Kaya Scodelario – ‘A Filha do Rei’

Alicia Silverstone – ‘The Requin – À Deriva’

PIOR REFILMAGEM, ADAPTAÇÃO OU SEQUÊNCIA

‘Blonde’

As duas sequências de ‘365 Dias’ – ‘365 Dias: Hoje’ e ‘365 Dias Finais’

‘Pinóquio’

‘Chamas da Vingança’

‘Jurassic World: Domínio’

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Adria Arjona – ‘Morbius’

Lorraine Bracco – ‘Pinóquio’ (voz)

Penélope Cruz – ‘As Agentes 355’

Birgbing Fan – ‘As Agentes 355’ e ‘A Filha do Rei’

Mira Sorvino – ‘Lamborghini: The Man Behind the Legend’

PIOR ATOR COADJUVANTE

‘Pete Davidson’ – ‘Tenha um Bom Luto’

Tom Hanks – ‘Elvis’

Xavier Samuel – ‘Blonde’

Mod Sun – ‘Tenha um Bom Luto’

Eva Williams – ‘Blonde’

PIOR CASAL EM CENA

Machine Gun Kelly e Mod Sun – ‘Tenha um Bom Luto’

Os dois casais em ‘Blonde’

Tom Hanks, seu sotaque péssimo e o rosto coberto de latex em ‘Elvis’

Andrew Dominik e seu problema com mulheres – ‘Blonde’

As duas sequências de ‘365 Dias’

PIOR DIRETOR

Judd Apator, por ‘A Bolha’

Machine Gun Kelly e Mod Sun, por ‘Tenha um Bom Luto’

Andrew Dominik, por ‘Blonde’

Daniel Espinosa, por ‘Morbius’

Robert Zemeckis, por ‘Pinóquio’

PIOR ROTEIRO

‘Blonde’

‘Pinóquio’

‘Tenha um Bom Luto’

‘Jurassic World: Domínio’

‘Morbius’