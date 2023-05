‘Beetlejuice 2’ confirma Jenna Ortega e Michael Keaton no elenco

As gravações estão previstas para iniciarem nesta quarta-feira (10), em Londres

São Paulo – SP

“Beetlejuice 2”, continuação do clássico do final da década de 1980, ganhou sua data de estreia e confirmações de elenco nesta terça-feira (9). Jenna Ortega, a Wandinha da série homônima da Netflix, e Michael Keaton, de ‘Batman’, foram anunciados nos principais papéis da produção. As informações são da Variety.



Além das duas inclusões, a Warner Bros anunciou que Keaton retornará como Beetlejuice (seu papel no original) e Jenna fará a filha adolescente de Lydia (vivida por Winona Ryder nesta nova versão). As gravações estão previstas para iniciarem nesta quarta-feira (10), em Londres.



Outra confirmação é a data de estreia da produção: 6 de setembro de 2024. Conforme apurado pela Variety, o longa estreará no mesmo dia de “Blade”, da Marvel, que será estrelada por Mahershala Ali.



No primeiro filme de “Beetlejuice”, um casal de mortos fica irritado com a chegada de uma nova família em sua mansão. Assim, os dois falecidos tentam contato com Beetlejuice, um fantasma ousado que promete ajudá-los a assombrar os novos habitantes da casa. Sucesso comercial e de crítica, o filme de 1988 faturou US$ 74,7 milhões em bilheterias.