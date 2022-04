Bad Bunny será o primeiro latino a estrelar filme de herói da Marvel

O artista foi escalado para o elenco do longa baseado nos quadrinhos de ‘El Muerto’, personagem rival do Homem-Aranha

O cantor porto-riquenho Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido pelo nome artístico Bad Bunny, foi escalado para estrelar o novo filme de herói da Marvel, baseado nos quadrinhos de ‘El Muerto’, personagem rival do Homem-Aranha, segundo a revista Veriety.

O filme está previsto para ser lançado em 12 de janeiro de 2024.

Com o anúncio, realizado em um evento em Las Vegas pelo presidente da Sony Motion Pictures –empresa que detém parte dos direitos sobre o filme da personagem–, Bad Bunny será o primeiro artista latino à frente de um papel de herói da Marvel.

Conhecido como El Muerto nos quadrinhos, Juan-Carlos Estrada Sanchez é um lutador de luta livre cujos poderes foram herdados por seus ancestrais através de uma máscara que lhe garante uma força sobrenatural. Em HQs antigas, El Muerto já enfrentou o Homem-Aranha no ringue. No palco do evento de anúncio, ficou sugerido que o filme vai retratar El Muerto como um anti-herói prestes a herdar os poderes de seu pai.

Um dos principais destaques da música latina recente, Bad Bunny é um MC conhecido por circular entre o pop e o underground, alcançando grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Entre as composições do artista, que tem 28 anos, estão músicas que misturam tanto elementos do trap quanto do reggaeton.

“Trazer El Muerto à vida é simplesmente incrível, estou muito empolgado”, disse Bad Bunny, que estava presente no evento que divulgou o novo longa, acrescentando que ele sempre foi fã de luta livre.

Além de “El Muerto”, outros projetos de filmes fruto da parceria entre Sony e Marvel estão previstos, como “Madame Web”, a ser estrelado por Dakota Johnson e que deve sair em julho de 2023, e “Kraven, O Caçador”, que terá no elenco Aaron Taylor-Johnson e deve chegar às telas em janeiro de 2023.