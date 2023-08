Atriz Aracy Balabanian falece aos 83 anos

Atriz lutava contra estava um câncer no pulmão desde outubro e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea

Nesta segunda-feira (7/8), o mundo da arte lamenta a perda da renomada atriz Aracy Balabanian, que veio a falecer aos 83 anos. A veterana artista, diagnosticada com câncer no pulmão no final do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

A fonte da coluna confirmou a triste notícia do falecimento da atriz. De acordo com o programa A Tarde é Sua, em outubro do ano passado, durante o tratamento para um derrame pleural, que resulta no acúmulo de líquido nos pulmões, Aracy descobriu dois tumores nos órgãos, o que a abalou profundamente. O mundo artístico perde, assim, uma grande talento e referência na indústria.