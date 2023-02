Ator revela que gravações da 2º temporada de ‘Round 6’ vão começar em junho

O ator vai contracenar com Lee Byung-hun e afirmou que esta temporada vai ser sobre os dois personagens

As filmagens da segunda temporada da série Round 6, da Netflix, devem ter início em junho deste ano, de acordo com o ator Lee Jung-jae. As gravações das cenas vão começar no verão coreano e devem se estender até o início do próximo ano.

“Acredito que vamos gravar por em torno de dez meses, que foi o mesmo tempo que demoramos para fazer a 1ª temporada – claro que, naquele caso, tínhamos atrasos causados pela covid-19 – , explica o astro. “Mas o 2º ano deve ter uma escala maior, então é uma produção mais complicada”, comentou o astro ao Ilgan Sports (via Allkpop).

O ator, que interpreta Seong Gi-hun na produção, vai contracenar com Lee Byung-hun (o misterioso Front Man) e afirmou que esta temporada vai ser sobre os dois personagens.

“Acho que é seguro presumir que a 2ª temporada vai girar em torno de nós dois. Como vimos no final do 1º ano, Gi-hun vai atrás de vingança, e o Front Man é a principal figura que controlava os jogos”, explicou, ressaltando que esta é a primeira vez que os dois trabalham juntos. “Nós estivemos em uma série chamada White Nights 3.98 juntos, mas nunca contracenamos”, finalizou. A primeira temporada está disponível na Netflix.

Estadão Conteúdo