A nova mostra de cinema da Sala Le Corbusier estreia nesta quarta

Relatos históricos faz um resgate de personagens esquecidos ou silenciados pela história; A programação de Junho já está disponível

Junho está chegando e com ele uma nova mostra na Sala Le Corbusier da Embaixada da França. Relatos Históricos reúne cinco longas-metragens coproduzidos pela França e diferentes países como Vietnã, Noruega, Suécia, Bélgica e Ruanda.

A importância do passado para entender o presente. Um imenso mosaico composto por relatos de acontecimentos históricos do século XX, narrados em camadas sobrepostas no tempo e no espaço, em que o diretor consegue resgatar, captar e recriar a atmosfera de fatos e acontecimentos do passado. Nesse jogo entre relato e memória, os diretores dão voz a personagens esquecidos ou silenciados pela história.

A primeira quarta-feira do mês traz Os Confins do Mundo, de Guillaume Nicloux, contando histórias de afeto que têm como pano de fundo a Guerra da Indochina.

Protagonizado por Gaspard Ulliel, brilhante ator francês falecido recentemente, Lang Khê Tran e Gérard Depardieu.

Programação de Junho

Os Confins do Mundo (01/06)

De Guillaume Nicloux. 2018. França, Vietnã.

Com Gaspard Ulliel, Lang Khê Tran, Gérard Depardieu.

1h43. Drama. 16 anos.

Indochina, 1945. Robert Tassen, um jovem soldado francês, é o único sobrevivente de um massacre no qual seu irmão morreu diante de seus olhos. Cego por vingança, Robert se empenha em uma busca solitária e secreta à procura dos assassinos. Mas seu encontro com Maï, uma jovem indochinesa, vai transformar suas crenças.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WpfiL9eoquY

Nossa Senhora do Nilo (08/06)

De Atiq Rahimi. 2019. França, Bélgica, Ruanda.

Com Amanda Mugabezaki, Albina Kirenga, Pascal Greggory.

1h33 min. Drama. 14 anos.

Ruanda, 1973. Uma conceituada escola para meninas aplica um sistema de cotas étnicas que limita a 10% o número de alunas da etnia tutsis. Quando os líderes do poder hutu tomam conta do local, o universo fechado em que têm que viver as alunas torna-se teatro de lutas políticas e de incitações ao crime racial. Adaptação do primeiro romance de Scholastique Mukasonga, ganhador do Prêmio Renaudot 2012.

Trailer: https://www.dailymotion.com/video/x7wun5f

Wardi(15/06)

De Mats Grorud. 2019. França, Noruega, Suécia.

1h20 min. Animação. 12 anos.

Beirute, Líbano, dias atuais. Wardi, uma palestina de onze anos, vive com toda a família no campo de refugiados onde nasceu. Sidi, seu amado bisavô, foi um dos primeiros a se estabelecer lá depois de ser expulso de sua aldeia em 1948. No dia em que Sidi lhe entrega a chave de sua antiga casa na Galileia, Wardi teme que tenha sido perdida a esperança de um dia voltar para casa. Como cada membro da família pode ajudar a menina a reconectar-se com essa esperança?

Trailer: https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581468&cfilm=263794.html

A Confissão (22/06)

De Costa-Gavras. 1970. França, Itália.

Com Yves Montand, Simone Signoret.

2h20 min. Drama. 12 anos.

Praga, 1951. Gerard, o Vice-Ministro de Relações Exteriores tchecoslovaco, é preso e torturado por crimes que não cometeu, vítima de uma purgação política ordenada pelo Presidente Gottwald. Baseado no livro de Artur London.

Trecho do filme: https://www.youtube.com/watch?V=LFaudOoSIZU

Dos Nossos Irmãos Feridos (29/06)

De Hélier Cisterne. 2021. França, Bélgica, Argélia,

Com Vincent Lacoste, Vicky Krieps.

1h36 min. Drama. 14 anos.

1954, Hélène e Fernand se apaixonam. Com ele, ela parte para Argel, descobre sua beleza e o apego de Fernand ao seu país. À medida que a Argélia e a França se dividem, suas vidas mudam. Adaptação do livro de Joseph Andras, vencedor do Prêmio Goncourt de primeira novela em 2016

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EKJ8-zp0CQA

A sala Le Corbusier da Embaixada da França é o ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas. A sala voltou a operar com 100% da sua capacidade, com 120 lugares disponíveis. O uso da máscara não é obrigatório, mas segue recomendado.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de junho

19h (entrada permitida até 19h15) – Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04