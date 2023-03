Cillian Murphy: 5 Filmes e séries com o astro de Peaky Blinders

Cillian Murphy já havia aparecido em vários filmes e séries até o dia que começou a interpretar Tommy Shelby. Contudo, não há como negar que foi a partir da série da BBC/Netflix e sua icônica boina, que o ator estourou e conseguiu destaque mundial.

Grande parceiro de Christopher Nolan, Cillian Murphy esteve em vários projetos do diretor. Alguns, com mais destaques do que outros, mas todos com grande atuação. Agora, o ator voltará para outro projeto de Nolan, Oppenheimer, mas dessa vez como protagonista. Contudo, separamos uma lista com 5 excelentes produções em que o ator já esteve antes.

Um lugar Silencioso: Parte 2

Sim, é o protagonista de Peaky Blinders como Emmett, um antigo amigo da família dos Abbotts antes dos monstros invadirem a terra. Emmett, que está de luto pela perda de sua própria família, se refugiou em um armazém abandonado.

Após os eventos do primeiro filme, Evelyn e seus dois filhos enfrentam os horrores do mundo exterior enquanto se mudam da casa de sua família. Em sua jornada, eles tropeçam em Emmett e imploram por sua ajuda. Murphy praticamente quebrou a internet quando os fãs o viram no trailer do filme.

Dunkirk

O épico angustiante da Segunda Guerra Mundial, Dunkirk, narra a histórica missão de resgate de 330.000 soldados aliados das praias de Dunkirk. Nessa série, o ator repete a longa parceria com Nolan mais uma vez neste filme de cair o queixo.

Embora anunciado apenas como um “Shivering Soldier”, Murphy tem uma excelente atuação retratando um soldado com PTSD resgatado dos destroços por civis britânicos. Vale lembrar que, em filmes de Nolan, vários atores de filmes anteriores aparecem novamente.

No caso de Dunkirk, além de Cillian Murphy, ainda estão presentes nomes como Tom Hardy (Venom e Taboo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Batman Begins

Às vezes herói e às vezes vilão. Em Batman Begins, de Christopher Nolan, vemos a história de origem do Cavaleiro das Trevas. O ator estrela como Dr. Jonathan Crane/O Espantalho. Crane é um psicofarmacologista obscuro que trabalha no Arkham Asylum, que secretamente cria uma toxina indutora de medo, que ele planeja liberar na cidade de Gotham.

Curiosamente, Murphy originalmente fez o teste para o papel de Batman, mas no final o papel foi para Christian Bale.

A Origem

A Origem reúne Christopher Nolan e Cillian Murphy neste filme de ficção científica de sonho dentro de um sonho. O filme é co-estrelado por Leonardo DiCaprio como Dom Cobb, um ladrão que tem a rara habilidade de se infiltrar nos sonhos das pessoas e espionar seus pensamentos subconscientes.

Cobb tem a chance de eliminar sua ficha criminal, mas primeiro ele deve plantar uma ideia no subconsciente de Robert Fischer (Murphy). Cobb aceita a missão, porém, alguém antecipa cada movimento seu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oppenheimer

Oppenheimer é de longe um dos projetos mais ambiciosos de Nolan e conta com um elenco estrelado que conta com Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett e Benny Safdie. No entanto, pela primeira vez veremos Cillian Murphy como protagonista de um dos longas do diretor.

Ainda existem poucos detalhes sobre o filme, que será lançado em xx. No entanto, sabemos que a série conta a história do cientista americano J. Robert Oppenheimer e o seu papel no desenvolvimento da bomba atômica.

Então, você já assistiu algum desses filmes com o ator?