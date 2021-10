Ciclo de palestras faz a programação do Cara e Cultura Negra

Por conta da pandemia, programa de formação traz a edição Encontros de forma online

O programa de formação Cara e Cultura Negra ocorre de 20 a 30 de outubro, de forma online. Por conta da pandemia, a organização do evento optou por um ciclo de palestras, que serão veiculadas no site https://www.caraeculturanegra.com.br/. “A ideia é levar temas relevantes sobre negritude para o centro do debate público, trabalhando a autoestima afrodescendente e criando olhares e soluções sobre o bem viver do povo preto em território brasileiro”, diz a curadora do projeto, Flávia Portéla.

Denominado edição Encontros, o evento abordará temas como mercado de trabalho, renda e negritude, com as convidadas Nayana Cambraia, especialista em inovação e modelagem de negócios em saúde e Daniela Estevam, empreendedora social, especialista em networking, liderança, diversidade e negócios de impacto. O projeto oferecerá certificados, que deverão ser solicitados pelo e-mail do Instituto NossaMarka.

Edição Encontros

Encontros é um ciclo de palestras que traz diálogos sobre raça, gênero e cultura, saúde e trabalho. Entre os temas, “Os homens pretos no Brasil – relações culturais entre raça e gênero masculino”, com mediação de Vinícius Dias, psicólogo clínico e social e os convidados Guilherme Lemos, professor do Instituto Federal de Brasília e doutorando pelo departamento de História da Universidade de Brasília (UnB) e Wanderson Flor, pesquisador de relações raciais e gênero e professor de filosofia, bioética e direitos humanos na UnB.

Cara e Cultura Negra

Cara e Cultura Negra é um dos principais eventos de valorização das raízes africanas do Brasil. Seu maior objetivo é estimular a reflexão sobre a igualdade racial e a importância da África nos dias atuais. Neste ano, por conta da pandemia, o programa ocorrerá de forma online, com o ciclo de palestras Encontros. Confira a programação:

Ciclo de palestras Edição Encontros

Acesso gratuito

Disponíveis no canal do YouTube “Festival Cara e Cultura Negra” (checar) e no site https://www.caraeculturanegra.com.br/

Solicitação de certificados: [email protected]

1- Mercado de Trabalho, Renda e Negritude

DATA PUBLICAÇÃO: 18 de outubro

Mediador: Vinícius Dias, psicólogo clínico e social

Convidada: Nayana Cambraia, especialista em inovação e modelagem de negócios em Saúde

Convidada: Daniela Estevam, empreendedora social, especialista em networking, liderança, diversidade e negócios de impacto

2- Cor, Gênero e Classe – Os Desafios da Mulher Preta

DATA PUBLICAÇÃO: 20 de outubro

Mediadora: Adriana Caitano, jornalista e escritora

Convidada: Polli Castro, UX designer e pesquisadora de experiência do usuário em tecnologias inclusivas

Convidada: Vanessa Guimarães, CEO e fundadora da Elas Projetam

3- Orgulho Ancestral e Maternidade Preta

DATA PUBLICAÇÃO: 22 de outubro

Mediadora: Adriana Caitano, jornalista e escritora

Convidada: Íris Cary, jornalista, mãe e avó de descendência africana

Convidada: Maria Bezerra, guardiã da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília

4- Paternidade e Masculinidade Preta

DATA PUBLICAÇÃO: 25 de outubro

Mediador: Vinícius Dias, psicólogo clínico e social

Convidado: Dr. Osei Akuamoa Jr., médico urologista e especialista em saúde masculina

Convidado : Esdras Messias, especialista em terapia familiar e análise comportamental

5- Negritude e Autoestima Intelectual – Empoderamento Estético e Consciência Racial

DATA PUBLICAÇÃO: 27 de outubro

Mediador: Marcus Vinícius Antunes, especialista em marketing e comunicação integrada e

Convidada: Vera Veronika, cantora de rap, artesã afroempreendedora e mestra em educação

Convidado: Leonardo Sant’Anna, consultor de treinamento da ONU (África e Ásia), especialista em segurança e CEO Grupo TFI (EUA e Brasil)

6- Os Homens Pretos no Brasil – Relações Culturais entre Raça e Gênero Masculino

DATA PUBLICAÇÃO: 29 de outubro

Mediador: Vinícius Dias, psicólogo clínico e social

Convidado: Guilherme Lemos, professor do Instituto Federal de Brasília e doutorando pelo Departamento de História da UnB

Convidado: Wanderson Flor, pesquisador de relações raciais e gênero e professor de filosofia, bioética e direitos humanos na UnB