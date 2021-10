Cia. Os Melhores do Mundo volta em cartaz com o espetáculo Tormentas da Paixão

Peça trata dos tempos políticos, sociais e “pandêmicos” atuais com muito bom humor

Com 26 anos de história, eles voltam aos palcos presenciais aos poucos. E com todos protocolos de segurança. A Cia. Os Melhores do Mundo chega com muito humor, como sempre, para fazer uma crítica contundente ao momento “social/político/inacreditável”, como eles mesmo definem, da situação/oposição/vacinação. São estas temáticas que Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Victor Leal e Welder Rodrigues vão mostrar no espetáculo Tormentas da Paixão.

A peça estará em cartaz neste sábado, 2 de outubro, e no domingo, 3, às 20h, no Espaço Cultural Caesb – Avenida Sibipiruna LT 13/21 (ao lado do batalhão da PM e dos bombeiros), em Águas Claras. Também nos dias 9, 16, 17 , 23 e 24 de outubro, sempre às 21h de sábado e às 20h de domingo. Ingressos: R$ 40 (meia-entrada). Ingresso solidário por R$ 50, com doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais pagam meia entrada mediante documento. Vendas pelo site: www.bilheteriadigital.com. Não recomendado para menores de 14 anos.

Para os consagrados cronistas da realidade social do DF e do País, nada escapa para levar ao espectador o melhor humor, característico do grupo. A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo utiliza desse universo ornado por sonhos e devaneios da protagonista da história, representada por Adriano Siri.

“Nós vamos desconstruindo, batendo, jogando contra, fazendo este papel de opinar e questionar através do riso”, ressalta a atriz Adriana Nunes.

A história fala da rica e adorável Rebeca Sinclair, uma mulher que tem um único sonho: casar-se com o galante Capitão Gregory Stanford. Mas, a jovem vê seu universo desabar quando o destino golpeia-lhe brutalmente a face e seu amado desaparece nos mares gelados. Será o fim? Talvez não…

“ A ideia é aproveitar a dose extra de enlatados românticos que tanto invadem a nossa mídia e satirizam o exagero estético que estamos habituados a digerir”, explica Adriano Siri.

Sobre Os Melhores do Mundo

Os Melhores do Mundo influenciaram a formação de diversos artistas e grupos teatrais do Brasil e, notadamente, têm consolidado uma carreira referencial sem precedentes na história do teatro de humor do País. Desde 1995 em cartaz, o grupo já percorreu o País inteiro diversas vezes com seu repertório autoral, esteve em Portugal e nos EUA, lançou 3 DVDs de grande repercussão (um deles gravado em Nova Iorque). Tem ainda incontáveis visualizações na internet, pode ser assistido nas principais plataformas de streaming e contabiliza mais de três milhões de espectadores presenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Espetáculo Tormentas da Paixão, da Cia. Melhores do Mundo, volta em cartaz em Águas Claras

Local: Espaço Cultural Caesb – Avenida Sibipiruna LT 13/21(Ao lado do batalhão da PM e dos bombeiros). Águas Claras-DF.

Datas:

Sábados e Domingos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

02 e 03,09,16 e 17,23 e 24/10.

Horários:

Sábados às 21h.

Domingos às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: R$ 40 (meia)

R$ 50 – Ingresso Solidário (Com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.Exceto SAL).

Concessão de meia entrada:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pontos de Venda:

Pelo site

www.bilheteriadigital.com

*Estacionamento privativo e gratuito dentro do espaço.

*NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA APÓS O INÍCIO DO ESPETÁCULO.