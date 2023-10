Chella canta as estações do amor em Pro tempo parar, primeiro álbum completo da cantora

Ao longo dos meses, compositora e pianista lançou quatro singles, representando quatro estações. Três faixas completam o álbum e unem a narrativa

Relacionamentos são como as estações do ano em nossas vidas, entre suas fases de calor e frio. Eles florescem e murcham em uma dinâmica que não tem regras. Mas uma coisa é certa: eles nos fazem crescer! Esse é o tema principal de Pro Tempo Parar, o aguardado disco de estreia da cantora, compositora e pianista Chella.

Com produção musical de Moogie Canazio, renomado nome da indústria que já trabalhou com nomes como AnaVitória, Sandy & Junior, João Gilberto, e Rita Lee, o álbum conta com sete faixas que exploram a complexidade dos relacionamentos e como eles nos afetam e nos ajudam na definição de quem somos. Tudo isso através da ótica de Chella, que conta vivências pessoais de forma que qualquer ouvinte consiga se enxergar na história.

A narrativa desse trabalho vem sendo cuidadosamente construída há alguns meses, através de singles que vão nos apresentando a cada vez mais camadas desse mundo. Primeiro veio “Deixo”, uma canção que reflete a primeira fase de uma paixão, aquele momento em que uma pessoa não consegue enxergar os defeitos da outra, aproveitando o momento e se permitindo sentir a parte positiva. Logo depois, Chella lançou “Palavras Cruzadas”, que mostra a protagonista “caindo na realidade” ao se sentir manipulada pela pessoa amada. Na sequência, veio “Eu Tentei”, que representa o fim desse relacionamento que já não estava dando certo.

O último single prévio foi “Pra Quê?”, lançado recentemente e que aborda um momento de recaída. Junto ao álbum, também estão sendo lançadas as novidades “Te Desconheci”, “Ei, Coração” e “Mande Notícias”, que representam momentos que conectam as fases já citadas e tornam a narrativa ainda mais fluida e assimilável.

A sonoridade do disco passa por elementos de MPB, pop e rock, criando uma identidade sonora que é distinta, mas reconfortante, representando apenas um pouco da versatilidade musical de Chella. Em sua ainda curta carreira, a cantora já integrou projetos que flertam com outros gêneros, como o reggaeton e o samba, que fizeram parte de sua formação musical quando estudou na renomada Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos.

Diante dessa ampla vivência e constante aprendizado musical, Chella vê como um dos principais desafios para futuros lançamentos seguir o caminho de autoconhecimento que vem traçando. “Sempre seguirei compondo, pois é a minha forma de entender a mim mesma e ao mundo. Espero que a experiência do público ao ouvir as minhas canções seja de clareza e catarse”, conclui.

Capa do álbum “Pro Tempo Parar”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em seu portfólio musical, Chella acumula também importantes prêmios de composição. Ela é a única compositora a ganhar duas vezes o peermusic Latin Award, prêmio anual da BMI Foundation que celebra compositores e letristas estudantes de origem latina, levando o reconhecimento em 2020 (com sua canção “São Paulo”) e neste ano (com “Te Levo Comigo”, parceria da cantora com Alice Macedo).

O álbum Pro Tempo Parar tem sido intensamente trabalhado por Chella, que quer que esse disco possa impactar o máximo possível de pessoas. “Toda a parte visual, as fotos e os vídeos, integram o produto final e não só complementam a música, mas potencializam o seu significado”, conta a artista, que deseja levar a mensagem das músicas para muito além de sua sonoridade em si.

Todas as faixas foram gravadas em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o apoio de um time pesado de músicos internacionais que inseriram ainda mais camadas ao riquíssimo trabalho de Chella. Participaram Tim Pierce (guitarra), Sean Hurley (baixo), Jake Reed (bateria) e Jamie Muhoberac (sintetizadores), além de Felipe Melanio (guitarra) e Santiago Galeano (teclados). “Tivemos todos uma conexão muito boa. Como as letras eram em português, eu fazia para eles um resumo do tema da música. A partir daí, cada um colocou seu próprio tempero e tivemos esse resultado tão rico”, explica a cantora.

SOBRE CHELLA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chella é uma jovem cantora, compositora e pianista que canta desde os 9 anos de idade. Aos 12, já fazia suas próprias composições e hoje, aos 24 anos, é graduada na Berklee College of Music. Seu trabalho musical envolve uma sonoridade genuína e orgânica, com referências ecléticas de diversos gêneros musicais em composições que trazem letras provocativas e expressivas.

Sua já expressiva jornada musical inclui o lançamento de seu primeiro trabalho autoral, intitulado Bittersweet, em 2017. Logo depois, a cantora se mudou para os Estados Unidos para aprofundar seus estudos de composição na Berklee. Chella conquistou diversos prêmios e bolsas de estudo notáveis, incluindo o Latin Grammy Cultural Foundation Assistance Scholarship e o BMI/peermusic Latin Scholarship Award, sendo este último conquistado por ela duas vezes, fazendo com que ela tenha um recorde nunca antes alcançado na premiação. Além disso, teve a oportunidade de colaborar com a renomada artista mexicana Natalia Lafourcade.

Enquanto compositora, Chella também se dedica ao trabalho para outros artistas. Ao longo dos últimos anos, ela assina canções para artistas dos mais diversos gêneros, como Desirée (também conhecida por sua contribuição ao grupo Now United, com “Handle With Care”), Alice Macedo (com “Te Levo Comigo”, canção que conquistou em 2023 o peermusic Latin Award) e Nicole Padilla (com “Por Ti”).

Atualmente, Chella trabalha na divulgação de seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Pro Tempo Parar, que carrega influências de pop, rock e da MPB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LETRA – “MANDE NOTÍCIAS”

Eu quase pedi pro tempo parar

Mas tudo perderia a graça

E quase implorei pra você ficar

Mas seria mais uma trapaça

Entre tanta despedida

Me senti perdida, e sei que é assim a vida

Então vá,

Mas mande notícias

E se essa vida for feita de muitas?

E se uma porta se fecha pra outra se abrir?

E se os ventos soprarem a nosso favor

A gente se encontra no fim

E se essa vida for feita de muitas?

E se uma porta se fecha pra outra se abrir?

E se os ventos soprarem a nosso favor

A gente se encontra no fim

Me encontra no fim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase pedi pra você voltar

Quando reli as nossas conversas

Mas sei que estou onde tenho que estar

E que o tempo não espera

Vivo tão descontraída, mas não tô perdida, e sei que é assim a vida,

Então vá,

Mas mande notícias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E se essa vida for feita de muitas?

E se uma porta se fecha pra outra se abrir?

E se os ventos soprarem a nosso favor

A gente se encontra no fim

E se essa vida for feita de muitas?

E se uma porta se fecha pra outra se abrir?

E se os ventos soprarem a nosso favor

A gente se encontra no fim

Chegadas, partidas

Encontros, é assim a vida

Chegadas, partidas

Desencontros, mande notícias

E se essa vida for feita de muitas?

E se uma porta se fecha pra outra se abrir?

E se os ventos soprarem a nosso favor

A gente se encontra no fim

E se essa vida for feita de muitas?

E se uma porta se fecha pra outra se abrir?

E se os ventos soprarem a nosso favor

A gente se encontra no fim

Chegadas, partidas

Encontros, é assim a vida

Chegadas, partidas

Desencontros, mande notícias