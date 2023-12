Chega de NPC: produtores estão faturando com lives no FanFever

Lançamento das lives no FanFever já cativa produtores de conteúdo e usuários, permitindo uma conexão ainda mais profunda e altos ganhos

A febre das lives NPC se espalhou por todo o mundo. Seja a partir das manchetes sobre altos faturamentos, creators que saíram do personagem ou as esquetes tirando sarro, elas fazem grande sucesso dentro das redes sociais, apesar de estarem com os dias contados — o TikTok, em resposta a inúmeros pedidos de chargeback e casos de fraudes, já atualizou a política da plataforma, visando mitigar riscos aos ganhos dos produtores e ao faturamento do aplicativo. Contudo, isso não altera o fato de que a tendência chegou para ficar.

Muitos produtores e influencers mergulharam de cabeça nesse universo de transmissões ao vivo como uma forma de fortalecer ainda mais os laços com seus seguidores, uma demanda que se intensificou durante a pandemia. Agora, esses mesmos produtores estão migrando das redes sociais para plataformas de conteúdo, onde podem compartilhar conteúdos exclusivos e explorar funcionalidades.

É nesse contexto que o FanFever apresenta sua mais recente atualização de plataforma. Agora, além de utilizar o site como uma rede social para alcançar seguidores e fãs, vender assinaturas de seus conteúdos e interagir por mensagens, os produtores podem realizar transmissões ao vivo exclusivas para seus assinantes e receber FanTips e presentes, elevando assim a temperatura da interação.

Plataforma de conteúdos por assinatura, agora com lives

O FanFever destaca-se como uma plataforma de assinatura de conteúdos onde influenciadores, celebridades e produtores amadores se cadastram com a finalidade de oferecer conteúdos personalizados aos seguidores. Ali, eles proporcionam aos Fans fotos e vídeos de alta qualidade, num ambiente de redes sociais com direito a likes e comentários, aumentando a conexão e interação entre eles.

Nesse universo, diversos nomes conhecidos como Nyvi Estephan, Key Alves, Natacha Horana e Nati Casassola já ingressaram na plataforma e estão vendendo a assinatura de seus perfis com conteúdos exclusivos, além de interagirem com os seguidores através de mensagens privadas. E a partir de agora, elas e as outras produtoras da plataforma já podem utilizar a ferramenta de transmissões ao vivo para aumentar ainda mais a conexão com os Fans.

De forma exclusiva, a plataforma apresenta a funcionalidade de lives, que não apenas promove uma conexão mais intensa entre a audiência e os produtores, mas também possibilita que os criadores de conteúdo lucrem por meio de presentes e FanTips, tudo sem precisar adotar uma postura caricata ou repetir falas predefinidas para agradar à audiência como nos NPCs.

Nas transmissões ao vivo, os produtores aproveitam o espaço para conversar e conhecer melhor os seguidores, fazer brincadeiras e contar um pouco sobre os conteúdos disponibilizados no perfil, de uma maneira muito mais íntima. Os usuários, por sua vez, podem carregar saldo na plataforma e durante a transmissão ao vivo, enviar FanTips, equivalentes a 1 de saldo no FanFever, ou presentes de valores mais elevados, como uma forma de agradecer e bonificar os produtores.

Mais segurança e tecnologia para as lives tem no FanFever

Para não chegar ao mesmo problema do app vizinho, o FanFever adota estratégias inovadoras de pagamentos por conta dos mais de 20 anos de experiência na monetização de conteúdos voltados ao universo adulto. A empresa por trás da plataforma oferece a expertise e tecnologia que garantem melhores índices de aprovação de pagamento ao estabelecer parceria direta com as principais bandeiras de cartões, agilizando a aprovação de pagamentos e promovendo a recorrência na cobrança de assinaturas de maneira otimizada.

Após uma análise realizada pelas bandeiras de cartão de crédito, ficou demonstrado que as soluções do FanFever proporcionam uma taxa de aprovação de compras 12% superior e uma eficiência na renovação de assinaturas 13% superior, dados que são especialmente vantajosos para transações via cartão de crédito. No entanto, a plataforma também oferece a flexibilidade de pagamento via pix, garantindo que o saldo ou a assinatura estejam disponíveis imediatamente para o usuário.

Destaca-se ainda que o FanFever possui um sistema antifraude próprio, diferenciando-se da abordagem de outros players de mercado que utilizam soluções prontas. Essa solução personalizada na análise antifraude contribui para a eficiência nas transações, resultando em taxas de estorno mais baixas no perfil dos Produtores de Conteúdo.

Ao optar por um sistema antifraude próprio, a plataforma supera desafios comuns, como rejeições de cartão de crédito, mesmo quando há limite disponível, e chargebacks devido a usuários fraudulentos. Isso ocorre porque o sistema é adaptado integralmente ao mercado adulto e brasileiro e conta com uma inteligência artificial que analisa dados e padrões daquele usuário para determinar se a recarga é real.

FanFever: plataforma de conteúdos pay-per-view e lives

Está pronto para se jogar de cabeça nesse novo universo dos conteúdos personalizados? A conexão entre usuários e produtores no FanFever vai muito além de um like, ver uma foto ou assistir a um vídeo. Na plataforma é possível interagir com seus produtores através de mensagens privadas, lives e até enviar presentes. Esse é o futuro!

