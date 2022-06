Charlie Sheen diz que culpa de filha entrar para o OnlyFans é da ex-mulher

Em uma entrevista dada ao PageSix, o ator disse que ela só criou sua conta na plataforma por não viver com ele

O ator Charlie Sheen, 56, culpa a ex-mulher, a atriz Denise Richards, 51, pela entrada da filha do casal, Sami Sheen, 18, na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Em entrevista ao PageSix, ele disse que ela só criou sua conta na plataforma por não viver com ele. “Ela tem 18 anos e está morando com a mãe dela. Isso não aconteceu debaixo do meu teto”, começou, antes de dizer que deu conselhos à moça.

“Eu não condeno, mas uma vez que estou impossibilitado de impedi-la, insisti para que ela mantenha sua classe e sua criatividade e não sacrifique sua integridade”, disse.

Ao mesmo site, Denise respondeu: “Sami tem 18 anos e essa decisão não diz respeito à casa em que ela mora. Tudo o que posso fazer como mãe é orientá-la e confiar em seu julgamento, mas ela faz suas próprias escolhas”, apontou.

A conta de Sami é recente e foi criada neste mês. Ela completou 18 anos em março. Ela é a filha mais velha do casal que foi casado entre 2002 e 2006 e ainda tem Lola, 17.

Ao entrar na página de Sami no site, é possível ver que ela promete de duas a três publicações por semana e cobra valores que variam entre R$ 100 e mais de R$ 1.000 pela cotação atual.