Zendaya e Tom Holland já falam em casamento e planejam ‘futuro real juntos’

Namorados discretos, os atores Zendaya e Tom Holland teriam decidido dar um passo a mais no relacionamento. De acordo com o US Weekly, fontes afirmam que ambos já falam em casamento.

Segundo a publicação, eles planejam um “futuro real juntos” e que isso seria questão de tempo. Mesmo assim, os dois preferem se manter em silêncio com relação ao futuro.

No ano passado, Holland tinha revelado, em entrevista ao IMDb, que estava “desapontado” por ainda não ter sido chamado para participar de “Euphoria”, série da namorada.

“Escuta, eu estou pedindo para isso acontecer há muito tempo, e ainda não aconteceu e estou muito desapontado”, brincou o inglês. “Eu devo ter visitado [o set de] ‘Euphoria’ 30 vezes nessa temporada.”

O casal está junto na empreitada de colocar Holland na série. Zendaya chegou a dizer que conversaria com “pessoas da HBO” durante a entrevista.

No seriado, a atriz interpreta Rue, uma adolescente viciada em drogas que precisa conciliar sua delicada situação familiar com seu vício e, ainda, seus sentimentos pela melhor amiga, Jules. Já na série de filmes da Marvel “Homem-Aranha”, ela é MJ, paixonite e, posteriormente, namorada de Peter Parker (Tom Holland).