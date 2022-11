Zeca Pagodinho lembra quando foi reconhecido pela barriga em elevador

“São muitos anos, o homem sem barriga é homem sem história”, brinco o músico.

Entrevistado por Gio Ewbank e Fê Paes Leme no Quem Pode, Pod, o cantor Zeca Pagodinho lembrou o dia em que uma senhora o reconheceu pelo tamanho da barriga num elevador.

“Eu estava de máscara, óculos e uma senhora falou: ‘Você é quem estou pensando? É o Zeca. Te reconheci pela barriga’. São muitos anos, o homem sem barriga é homem sem história”, brinco o músico.

Na mesma entrevista, Zeca relembrou quando queria ir a um shopping e não conseguia pegar um táxi. Dessa forma, acabou aproveitando da boa vontade de fãs.

“Eu estava na porta do meu edifício [no Rio de Janeiro], esperando um táxi, e parou um cara e a mulher atrás com duas crianças, [pedindo:] ‘pô, tira uma foto com a gente?’ Aí eu disse: ‘só se você me deixar no Barra Shopping'”, explicou o artista.

Assim, conseguiu carona até o local, mas quando chegou lá viu que estava fechado. Foi então que o fã deu a ideia de voltar à casa de Zeca para deixar o artista.

“Ele disse: ‘eu te levo de volta’. [E eu falei] ‘Então, vou aproveitar que vai em casa e você vai conhecer minha mulher, meus filhos’. Tiramos foto lá no meu apartamento, com vista para o mar”, emendou o sambista.