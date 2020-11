Youtuber reprova pela 5ª vez no exame de direção e se mostra revoltado nas redes sociais

PUBLICIDADE

Após reprovar pela 5ª vez no exame de direção, o youtuber e influenciador digital Thomas Santana foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (12). Por meio de seu instagram, que conta com mais de 3 milhões de seguidores, Thomas desabafou, entre risos e lágrimas.

O influenciador falou que acordou por volta das 5h para “se f****”. Ele afirma ter feito tudo da forma que deveria ter sido feito para conseguir obter a CNH mas esqueceu o frei de mão e reprovou novamente.

“Bom dia pra quem foi reprovado pela quinta vez na prova da habilitação”, diz. “Eu não sei se é alguma pessoal, eu não sei o que tá rolando. Quinta vez? Tenho que fazer 10? Entrar no livro dos recordes?”, questiona.

Ele comemora, entretanto, não ter reprovado na prova teórica e nem no exame psicotécnico. “As coisas poderiam ser mais fáceis, tinha que perguntar se a pessoa sabe dirigir, sabe, então tá aprovado”, finaliza Thomas.