Yasmin Santos vai se mudar de casa após assalto à mão armada

São Paulo – SP

Ana Sprot, 26, namorada de Yasmin Santos, 25, revelou que as dão vão se mudar, após o assalto que sofreram. A informação foi dada em entrevista à Quem.

Casal vai se mudar para condomínio de luxo em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. “No dia do assalto, nós estávamos em Alphaville vendo casa para comprar, porque esta casa é de aluguel. E, por incrível que pareça, gostamos de uma casa e fomos até a igreja para agradecer e, retornando do culto, aconteceu essa situação toda”.

Influenciadora afirmou que Yasmin está traumatizada após o assalto: “Tem dois dias que ela está tendo muitos espasmos dormindo. Fica falando à noite. Está bem horrível nesse sentido. O celular que levaram não é nada perto do trauma que fica na pessoa. Qualquer moto que passa perto nós ficamos com muito medo”.

Episódio de violência foi muito rápido: “Graças a Deus, não levaram nem o carro, porque os caras estavam tão nervosos, tão acelerados, que, na hora do ato, eles pediram a chave do carro, mas no nervosismo confundiram o controle remoto que estava no bolso dela com a chave do carro. Mas foi bem punk no momento”.

O QUE ACONTECEU

Yasmin Santos foi vítima de um assalto à mão armada no portão da própria casa na noite de terça-feira (25), em São Paulo. Ela tinha acabado de voltar da igreja quando foi abordada por quatro homens.Os bandidos levaram o celular da cantora, apontaram armas contra a cabeça da artista e a agrediram com puxões de cabelo, um empurrão e um soco no braço.Ana Sprot, namorada de Yasmin, já tinha entrado em casa na hora do assalto: “Eu tinha acabado de ligar a TV, porque a gente queria assistir ao Big Brother. Liguei a televisão, ouvi uma gritaria e achei que fosse ela conversando com o guardinha da guarita, que sempre tá ali, olhando e protegendo a gente”.