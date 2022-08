Xuxa fala sobre rejeição da Globo ao seu projeto com drag queens

Atualmente ela está no comando do reality Caravana das Drags, da Amazon Prime, que ainda não possui data de estreia

Não é de hoje que Xuxa planeja um programa em que as estrelas principais são drag queens de todo o país. Hoje apresentadora do reality Caravana das Drags, da Amazon Prime (ainda sem data de estreia), ela chegou a apresentar um projeto neste formato à Globo quando ainda estava no elenco da emissora.

A atração já tinha nome escolhido e parceira de palco escalada. Faltou combinar com a Globo. “Seria o ‘Rainha, Drags e Queens’, comigo e a Ivete Sangalo”, disse a apresentadora ao Jornal do Commercio. A empresa, no entanto, não comprou sua ideia. “Ponderaram na época que não era um programa que eles gostariam de ter na grade. Então, eu guardei isso no meu coração”, contou.

A realização deste desejo pessoal de tanto tempo (ela saiu da emissora da família Marinho em 2014, após quase três décadas de casa) veio durante a pandemia, com o convite da Amazon para comandar, ao lado de Ikaro Kadoshi, o Caravana das Drags. “Quando me ofereceram algo que tinha tudo a ver com o que eu já queria ter feito há muitos anos atrás, não ponderei. Gritei de alegria. Esperei muito para poder fazer isso, sabe? Não titubeei em nenhum momento”, relembrou.

Segundo o comunicado oficial do canal, o programa segue artistas drags, que viajam pelo Brasil enfrentando desafios inspirados nas tradições da cada lugar em busca do título de “Drag Suprema”. Kadoshi, parceiro de Xuxa na empreitada, tem experiência na área: ele apresenta o Drag Me As a Queen, reality do Canal E!.