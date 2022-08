William Bonner é vítima de deepfake em vídeo com ofensa a Lula e Alckmin

No início da semana, a cantora Anitta também foi vítima de deepfake, onde teve seu rosto inserido digitalmente em um vídeo pornográfico

É falso o vídeo em que o jornalista William Bonner chama os candidatos Lula, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSB, de ladrões. O conteúdo viralizou na última semana em redes bolsonaristas e mostra o apresentador do Jornal Nacional anunciando a imagem de um ladrão.

O vídeo é resultado de um processo de deepfake, no qual o rosto de uma pessoa pode ser inserido em outra situação, assim como sua voz alterada ou recriada por meio de programas de computador. O vídeo em questão cria falas que Bonner jamais disse durante a exibição do noticiário noturno.

“Perdão, imagem errada. A imagem seria de outro ladrão, digo, de um ladrão de verdade” é uma das falas do víeo falso.

Não é a primeira vez que um nome famoso é vítima de deepfake. No início da última semana, a cantora Anitta teve seu rosto inserido digitalmente em um vídeo pornográfico, no qual uma mulher pratica sexo oral.