William Bonner e Natasha Dantas curtem viagem pelos EUA

Nas redes sociais a fisioterapeuta compartilhou diversos registros ao lado do amado e escreveu: “Mais uma pro nosso livro”

William Bonner, de 58 anos, e Natasha Dantas, de 42, estão curtindo uma viagem pelos Estados Unidos. A mulher do âncora do Jornal Nacional compartilhou nesta quinta-feira (2), um pequeno vídeo com alguns momentos dos dois em clima de romance.

A fisioterapeuta publicou o vídeo em seu perfil no Instagram com vários momentos em que ela aparece ao lado de Bonner turistando no país.

A trilha sonora escolhida para a postagem foi “Trevo”, da dupla Anavitória, com participação de Tiago Iorc. Na legenda, Natasha escreveu: “Mais uma pro nosso livro. E ainda não acabou”.

Nos comentários, uma sequência de elogios carinhosos de vários seguidores. “Que amor”, “o amor leve. Seus lindos” e “perfeitos” foram algumas das mensagens.