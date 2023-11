Vídeo: baterista do Red Hot Chili Peppers toca Legião Urbana em bar do Rio

Na plateia, o público cantava a canção a plenos pulmões e filmava a apresentação improvisada

São Paulo-SP (Folhapress)

Chad Smith, baterista da banda americana Red Hot Chili Peppers, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (2) e tocou a música “Será”, do Legião Urbana, em um bar de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Vídeos que circulam na internet mostram o músico comandando a bateria, enquanto um cantor entoava os versos da música que foi eternizada na voz de Renato Russo, morto em 1996, aos 36 anos. Na plateia, o público cantava a canção a plenos pulmões e filmava a apresentação improvisada.

Confira:

O músico Rafael Soares disse, em entrevista ao portal G1, que resolveu fazer o convite a Smith quando o americano se aproximou do palco durante uma apresentação. “Fiz o sinal da bateria. Ele levantou, sentou na bateria, e veio uma multidão. Foi maravilhoso. Eu não esperava”, disse ele, na entrevista.

Smith está no Brasil em turnê com a banda Red Hot Chili Peppers, grupo que abre a série de apresentações neste sábado, no Rio de Janeiro. Depois, eles devem passar ainda por Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.