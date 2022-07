Vera Fischer perde R$ 200 após ter carteira furtada e bolsa rasgada em BH

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a atriz deu entrada numa das sedes policiais para registrar o ocorrido

A atriz Vera Fischer, 70, foi furtada enquanto passeava por uma feira em Belo Horizonte (MG). Ela perdeu R$ 200, alguns documentos e cartões. Ela não se feriu.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, no domingo (24), Vera deu entrada numa das sedes policiais para registrar o ocorrido. O fato ocorreu na altura do número 1500 da avenida Afonso Pena, no centro da cidade mineira, por volta das 13h.

Uma mulher que ela não conseguiu identificar agiu rápido, rasgou a bolsa e levou a carteira com cartões, dinheiro, título de eleitor, CPF e identidade. A polícia trabalha para encontrar a autora do crime.

Vera estava na cidade para algumas apresentações de sua peça teatral “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”, que conta com ela, Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel no elenco.