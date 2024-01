Vera Fischer diz que últimos anos na Globo não foram legais

Vera Fischer está fora da Globo desde 2020 e investe a carreira no teatro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Vera Fischer está fora da Globo desde 2020 e investe a carreira no teatro. Ela roda o Brasil com a peça teatral “Quando eu for Mãe Quero Amar desse Jeito”. A atriz, que começou nos palcos, diz não entender colegas de profissão que se limitam a papéis na televisão.

“São profissionais que se acomodaram na televisão e se sentem inseguros a ponto de se autodepreciarem.”

Apesar de dizer que sentiu receio no início da nova fase sem um contrato fixo com a emissora, Vera afirma que seus últimos anos por lá a desagradaram.

“Os meus últimos seis anos de Globo não foram legais, houve redução de salário e quando raramente me chamavam era para personagens sem qualquer nuance ou complexidade”, afirma em entrevista ao jornal O Estadão de São Paulo. Vera ainda diz que nunca fez parte de nenhum grupo no trabalho. “Não sou o tipo de pessoa que bajula os outros.”

Em 2023, a artista disse que mulheres mais velhas não têm personagens importantes na televisão.

“Eu não podia fazer nenhuma outra coisa que a Globo não permitisse. Fiquei 45 anos assim e nos últimos anos eu já não estava achando mais interessante os personagens que me ofereciam. Não sei se é uma questão de idade, mas as mulheres mais velhas não têm personagens importantes, pelo menos na televisão.”