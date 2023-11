Veja os pedidos de camarim de Paul McCartney no Brasil

Público brasileiro está contando os dias para receber a nova turnê de Paul McCartney, GOT BACK!, que terá oito shows entre os meses de novembro e dezembro, passando por cinco cidades

Paul McCartney é um artista que segue muito suas tradições e hábitos. Desde 2010, sua lista de pedidos para backstage é considerada tranquila e sem mudanças.

Esse ano, ele reforçou o pedido para que nenhum dos móveis seja de couro animal ou de qualquer tecido ou estampa que imite pele animal. O mobiliário deve ter tons neutros, mas não devem ser brancos. Quer também plantas verdes “cheias” e para as flores, gérberas coloridas.

Paul viaja com seu chef e a cada cidade é contratado um chef local, especializado em comida vegetariana, para suporte, além de um especialista local para fazer as compras de alimentos frescos. E, claro, não podemos esquecer as 25 toalhas de mão na cor preta.

Paul no Brasil

O público brasileiro está contando os dias para receber a nova turnê de Paul McCartney, GOT BACK!, que terá oito shows entre os meses de novembro e dezembro, passando por cinco cidades. O último show no país, dia 16 de dezembro, será exatamente no solo sagrado onde o eterno Beatle começou sua história de amor com o país – no estádio do Maracanã.

Ainda existem ingressos para os shows de Belo Horizonte (04/12) e Brasília (30/11). Todas as outras apresentações estão com ingressos esgotados. A GOT BACK Tour é uma realização da Bonus Track em parceria com a 30E, e é apresentada no Brasil pelo Banco BRB.