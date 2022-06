Túlio Gadelha comemora 55 meses com Fátima Bernardes e desmente crise no namoro

Em suas redes sociais, o jurista e professor compartilhou um vídeo reunindo diversos registros para comemorar a data

O jurista e professor Túlio Gadêlha (PDT), 34, compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram para comemorar 55 meses de namoro com a apresentadora Fátima Bernardes, 59, e desmentiu boatos de que teriam terminado em algum momento. Os dois já estão juntos há cerca de 4 anos e 6 meses.

“Enquanto blogs de fofoca e canais de desinformação já acabaram nosso relacionamento dezenas de vezes, a única coisa que vai e volta aqui é o avião (Recife -Rio- Recife). Porque hoje completamos 55 meses juntos! Parabéns, amor!”, escreveu ele.

Fátima respondeu à homenagem escrevendo uma mensagem nos comentários da publicação. “E a gente nem sentiu o tempo passar. Parabéns, amor”. O namoro dos dois começou em novembro do ano de 2017. A apresentadora havia se separado de William Bonner em 2016, após 26 anos de casados.

Recentemente, Túlio homenageou a namorada Fátima Bernardes, durante o programa Encontro (Globo), no dia do aniversário de 59 anos da apresentadora. Em vídeo, o político tocou gaita em um dueto com Lenine na música “É o que me Interessa”. Fátima ficou emocionada com a surpresa.

“Eu fui o primeiro a lhe dar os parabéns. Você é muito especial, tem o olhar atento e uma capacidade de inspirar. Muitas felicidades para você e para todos nós. Estou chegando para comemorarmos juntos”, disse ele, que estava na Rússia.