Traída, ex cobra dívida de R$ 120 mil a Marlon

O divórcio nada amigável de Letícia Oliveira e o sertanejo Marlon envolve uma dívida de R$ 120 mil. A fisioterapeuta contou em live que ela e o ex marido tentam negociar esse valor para enfim assinarem o divórcio.

Letícia resolveu se separar quando descobriu a traição de Marlon com uma amiga pelas redes sociais. A fisioterapeuta, que estava em tratamento para engravidar do cantor, viu então uma amiga postar uma foto com o sertanejo. Na última terça-feira, Maria Clara anunciou que está esperando um filho do cantor. Segundo Letícia, Marlon teria dito que a atual está grávida de 3 meses. A ex-mulher, no entanto, acredita que Maria Clara está no 5º mês de gestação e desabafou: “É o meu sonho crescendo na barriga de outra”.

Letícia desabafou sobre o divórcio. “Estamos num processo de divórcio, onde temos poucos bens e muitas dívidas, dívidas que não são minhas, são dele comigo e com a minha mãe. E a gente está tentando chegar a uma conclusão da melhor forma para ele pagar. Tentamos advogado e amigos em comum e não chegamos a uma conclusão. Decidimos sentar e conversar, conversamos sobre todos os valores. Ele disse que não queria pagar juros, eu disse que não ia cobrar juros, mas, que a partir de agora, vou cobrar juros, porque o dinheiro vai desvalorizar. Não podia sair perdendo mais do que eu já sai dessa relação”, contou Letícia.

Além da dívida, Letícia também exige que Marlon passe o carro que ela comprou para o nome dela.

“O carro que nós temos, é meu. Ele sabe que é meu. Como não tenho nada escrito, ele pode não querer fazer. Fiz sete propostas para ele, de 60 meses para pagar e propostas minúscula. Ele me fez duas propostas, que eu não tinha como aceitar, porque não tinha juros. Não quero entrar com um processo com ele e espero que ele cumpra o compromisso moral. Ele diz para mim que na Justiça eu não tenho direito a nada e que essas dívidas dele, metade seria minha. Eu não fiz ele assinas nada. Confiei nele e ele não assinou nada. Ontem, ele me ligou e ameaçou a não pagar e perguntou o que eu queria para deixar ele em paz. Eu disse que só quero que ele pague. Já perdi tanta coisa, estou saindo perdendo de novo. Só quero acabar com isso,. para ele se livrar de mim e eu me livrar dele. Quero o carro e o valor que ele me deve. Ele fala que o carro está no nome dele”, desabafou.