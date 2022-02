Tom Holland participa de première de “Uncharted – Fora do Mapa” em Barcelona

Após o sucesso de “Homem-Aranha: Sem volta para Casa” o ator Tom Holland está de volta aos tapetes vermelhos. O ator que está em Barcelona estrela “Uncharted”, filme também da Sony Pictures que estreia dia 17 de fevereiro nos cinemas.

Além da capital cosmopolita da região da Catalunha na Espanha, aonde o filme foi rodado, o ator continua sua première europeia em Paris, Roma e Londres.

“Os filmes não são mais feitos assim”, diz Tom Holland, que observa que o longa foi filmado em locações e em sets construídos (em vez de gerados por computador) sempre que possível. “Quando você faz esses grandes filmes de ação, você está apenas atuando em uma tela azul. Para este filme, Ruben estava convencido de que precisava de uma sensação tangível de que estávamos em lugares reais, então ele pressionou por cenários reais

. A cripta e a igreja foram construídas. Os barcos são reais – tínhamos interior, exterior e exterior em um gimbal para simular que os barcos estavam voando. Ultrapassamos os limites do que podíamos fazer com conjuntos práticos.”

Sinopse: O esperto Nathan Drake (Tom Holland) é recrutado pelo caçador de tesouros Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar uma fortuna perdida há 500 anos. O que começa como um golpe, acaba se tornando uma aventura épica que se estende por todo o mundo para alcançar o tesouro antes do implacável Moncada (Antonio Banderas), que acredita que é o herdeiro legítimo da fortuna. Se Nate e Sully forem capazes de decifrar as pistas para resolver um dos mistérios mais antigos do mundo, eles podem encontrar o tesouro e talvez até o paradeiro do irmão há muito tempo perdido de Nathan… mas só se eles aprenderem a trabalhar juntos.